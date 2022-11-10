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三商美邦人壽三度榮獲運動企業認證

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
三商美邦人壽行銷長張財源(右)代表領獎。三商美邦人壽/提供
三商美邦人壽行銷長張財源(右)代表領獎。三商美邦人壽/提供

三商美邦人壽（2867）致力推動健康職場，鼓勵同仁建立運動習慣，於11/8榮獲教育部體育署頒發111年運動企業認證，由該公司行銷長張財源代表接受副總統賴清德表揚。

這是三商美邦人壽繼106年、108年運動企業認證授證效期屆滿後，第三度獲頒「運動企業認證」，充分彰顯三商美邦健康活力的企業形象。

三商美邦人壽深信有健康快樂的員工，才能為企業帶來更好的發展，這也造就三商美邦成為運動企業的根基；目前內部由同仁自發性組成的運動類社團即高達15個，如瑜珈、羽球、有氧舞蹈社等，足見運動的種子已在三商美邦人壽的文化中生根茁壯。

除了提供社團活動補助，三商美邦人壽也在職場設置健身房、桌球室及運動遊戲機等設施，營造接觸多元運動的環境，鼓勵同仁透過運動紓壓並促進身心健康，每年更舉辦員工球類運動賽事，號召同仁組隊參加並給予獎勵。

近年因防疫考量，三商美邦人壽採用減少群聚接觸的線上活動方式，邀請知名健身教練透過視訊，向同仁分享在家就可與家人一起進行的健身活動，讓同仁們在疫情期間亦能保持規律的運動習慣。

三商美邦人壽長期支持體育活動發展，對內打造運動企業氛圍、對外積極舉辦或贊助各類運動賽事，帶動全民運動風氣，近期更有將於11/27舉辦的三商盃公益路跑，及12/3舉辦的台灣慢壘之父-陳河東先生紀念盃全國慢速壘球錦標賽，歡迎大家一起來參與。

三商美邦人壽 健身

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