三商美邦人壽14度榮獲體育推手獎肯定

三商美邦人壽（2867）關注國人健康、推動各類體育活動發展，在教育部體育署舉辦的111年度體育推手獎，榮獲贊助類金質獎及推展類銅質獎兩項殊榮。

今(10)日頒獎典禮中，三商美邦人壽總經理陳宏昇自副總統賴清德手中接下獎座，三商壽迄今已連續14年榮獲體育推手獎的肯定。

三商美邦人壽發揮壽險業對健康風險管理的專長，長期投入資源，辦理及贊助各類型體育賽事，如結合視障族群關懷的三商盃公益路跑、單項運動參與人數全國第一的總統盃全國慢速壘球錦標賽，及紀念集團創辦人的台灣慢壘之父-陳河東先生紀念盃全國慢速壘球錦標賽等活動。

為促使運動習慣向下扎根，三商美邦人壽不僅舉辦適合國小學童參與的三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽，也持續支持深受年輕學子歡迎的HBL高中籃球聯賽，致力打造全民運動風氣，並以此榮獲本屆體育推手獎贊助類金質獎獎項。

三商美邦人壽連續十年以上贊助台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽，獲頒111年度體育推手獎推展類銅質獎，該賽事為台灣第一個被列入亞洲高爾夫巡迴賽的國際級職業男子高球賽，自民國76年開辦至今，已邁入第36屆。

前兩年因疫情影響大型賽事辦理，但台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽仍在防疫規範下，以台巡賽形式舉辦，給予國內高球選手不間斷的支持與發展舞台，今年則在疫情趨緩及防疫政策調整後，回復為亞巡賽舉辦，提供了國際間競技交流管道，並為台灣培育更多優秀的高爾夫選手。

體育是國家發展不可或缺的軟實力，三商美邦人壽期望藉由支持體育賽事的發展，建立國人規律運動習慣，進而增進全民健康，更將秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，致力成為台灣邁向美好未來的最佳推手。