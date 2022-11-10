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台北富邦銀行總經理程耀輝 出任台泥新任總經理

台美倡議首談講了些什麼？這一項議題被討論的最多

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「台美21世紀貿易倡議」首次談判會議已落幕，行政院經貿談判辦公室指出，這次是雙方團隊首次實體見面，會議成果也相當正面且具建設性；知情人士表示，這次的談判結果朝向我方原本預期方向前進，下次的會議應會以視訊會議為優先。

據了解，這次主要以這四項議題做深度討論，其中又以中小企業的討論為最多，像是如何協助中小企業走向國際化、幫助中小企業在全球化的產業鏈中獲得幫助等議題，畢竟在以往的雙邊貿易協定中獲利的大多是大企業，中小企業常常被遺忘，另外貿易便捷化、良好的法規制度等這些也都有著相當深入的討論。

知情人士也表示，這次的會議是台美雙邊的與會人員首次見面，主要還是會希望雙邊可以好好了解彼此，見個面打打招呼，也有助於接下來的議題推動。

至於接下來的會議是否有時程表了？該知情人士表示，接下來的會議形式不拘，可能會先以視訊會議為主，實體會議的話就是要看狀況而訂，不過目前我方的想還是會希望先以有談好的議題先簽下協議，這次的討論也就是希望先有一個初步架構，接下來就可以開始研擬文字，再來就是簽訂協議的，先談好就先盡快簽好協議。

另外，知情人士也說，這次會前的準備期時就已經有經過相當充分的討論，雖然這次的11項議題中有好幾項都是新的項目，需要多多溝通與協調，不過就這次談及到的反貪腐及中小企業來看，台美雙方都有足夠的共識存在了，另外在中小企業議題上我方也已經表達相當高的意願，畢竟是協助產業走向國際化對於台灣自己本身的中小企業來說也是相當有幫助。

對於這次的談判結果，他也說，這次整個談判狀況算是相當好，結果來看也是有按照著我們所預期的方向前進。

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