Vestas本土化奠定里程碑 製造千噸本土風機葉片

全球最大風機製造商Vestas與合作夥伴天力離岸風電公司今宣布國產化進程，現已在台生產30支、總計約1,000噸風機葉片，將支援Vestas在台總容量近1.2GW（10億瓦）的離岸風電計劃，包含彰芳暨西島離岸風場、中能風場及台電離岸風電二期，為V174-9.5MW™ 離岸風機本土化奠定里程碑。

每支風機葉片重達35噸、長85公尺，其中關鍵的環氧樹脂及碳纖維原料皆由台灣本地生產，並由位於台中占地210,000平方公尺的天力葉片製造廠製造。

Vestas亞太區營運長Michael Balvers表示：「Vestas對於能夠與我們的合作夥伴天力共同製造出1000噸的本土風機葉片感到相當自豪。從製造出第一支葉片開始，我們不斷提升葉片製造廠的產能，這也證明我們與當地合作夥伴的良好關係，以及Vestas對台灣的重視。」

天力葉片製造廠目前擁有約450名員工。為了提升產能和實現知識轉移，在過去一年，數十名經驗豐富的Vestas工程師已駐紮當地，培訓在地人才。

生產1,000噸風機葉片是Vestas實現風機本土化的階段性成果。為了台灣離岸風電產業的未來發展，天力葉片製造廠需要透過擴建以製造長115.5公尺的新一代V236-15MW™葉片。為了確保Vestas在地化成果得以延續，且促進產業的健康競爭，更多且穩定持續數年的風場開發案至關重要。

Vestas 台灣區總經理林正光（Alex Robertson）表示：「唯有明確的風電開發案才能讓Vestas得以實踐在地供應鏈的大型投資計畫，我們與天力合作的葉片製造廠即為最好的實證。」他補充，台灣離岸風電第三階段開發的不確定性正使我們在台的投資面臨風險，Vestas致力於在台確立永續的風電產業，但要實現這一目標產業環境須做出改變。

Vestas致力於服務在台客戶，然而，台灣離岸風電產業在經歷第三階段區塊開發的同時也正面臨「三難」困境，包含開發規模受限（一個風場僅有500MW開發規模）、過低的競價上限（2.49元/1度電）、以及相對缺乏彈性的本土化要求（25項指定零組件皆須由台灣生產）。

為了解決現有困境，Vestas建議提高單一風場的容量規模；而為了符合經濟效益，應提高競價上限；同時，也應調整在地化政策，讓開發商與供應鏈可以自由選擇執行項目，並轉化成積分制。此訴求的最終目標是幫助台灣市場保持在亞太區離岸風電產業的領先地位，並確保未來的風場開發案能夠如期實現。