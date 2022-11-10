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通膨吃掉加薪！1-9月實質經常性薪資-0.07%九年首見

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天發布9月受僱員工人數及薪資，累計1-9月全體工業及服務業受僱員工經常性薪平均為4萬4319元，較上年同期增加2.99%，為22年以來最高增幅，但剔除物價因素後，實質經常性薪資平均為4萬1369元，年減0.07%，物價再度吃掉薪資成長，呈現負成長，也是103年、九年以來同期首見。

隨著全球經濟放緩，製造業加班工時年減幅度擴大，全體製造業受僱員工9月加班工時13.9小時，年減1.2小時，幅度從7月年減0.1小時、8月年減0.7小時擴大到9月的1.2小時，可見製造業生產受景氣衝擊效應已經浮現。

主計總處表示，9月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬4417元，較上月減少0.11%，較上年同月則增2.39%；獎金及加班費等非經常性薪資8086元，合計後總薪資為5萬2503元，較上月減少6.44%，較上年同月則增0.82%。經常性薪資及總薪資都月減，主因是9月工作天數較8月少兩天。

至於1至9月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4319 元，較上年同期增加2.99%，但同期物價水準上升3.07%，扣除物價後，實質經常性薪資平均為4萬1369元，年減0.07%。1-9月總薪資為5萬9234元，年增3.75%，剔除物價因素後，實質總薪資5萬5292元，年增0.66%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，若以往年同樣經濟情勢及高物價年代相較，101年有歐債危機時，實質經常性薪資為-0.47%，97年的金融海嘯物價水準達4.10%，當年實質經常性薪資-3.05%。今年再遇高通膨，因此實質經常性薪資-0.07%，但實質總薪資還是正成長。

9月底工業及服務業全體受僱員工人數818.7萬人，較上月底減少4千人、-0.06%。陳惠欣表示，主要是因為暑期臨時工作數減少，因此以往九月對八月會減少2-8千人，第四季才會增加。各業別中，製造業9月受僱員工人數減少5千人，也是因臨時性工作減少，內需的餐飲住宿業則月增2千人，已從7月開始連續三個月都增加，顯示疫後內需服務業已慢慢回溫。

薪資方面也看出內需回溫，陳惠欣表示，餐飲住宿業1-9月經常性薪資較去年同期增加6.02%，其他服務業增加7.37%，若光看9月經常性薪資年變動，住宿餐飲業年增2.89%、藝術休閒服務業年增5.64%，其他服務業增加5.25%，批零售業年增2.48%，有去年基期低因素，但也與內需復甦有關，未來有機會持續改善。

薪資 物價

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