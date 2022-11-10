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薪資倒退嚕！1至9月實質經常性薪資負成長 衝擊購買力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
薪資成長跟不上物價通膨速度，圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
薪資成長跟不上物價通膨速度，圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處今（10）日發布9月受僱員工薪資調查統計結果。雖然今年1月至9月經常性薪資為44,319元，年增2.99%，雖是近22年來同期較高增幅；但在考量消費者物價指數（CPI）後，今年1月至9月實質經常性薪資41,369元，年減0.07%，是九年來同期首見負成長，顯示薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，衝擊購買力。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1月至9月實質經常性薪資負成長，主要是因為同期物價年增率達3.07%，但做這資料比較時不能只看統計結果，如果在類似物價水準較高情況下，2012年歐債危機時同期實質經常性薪資負成長0.47%，2008年金融海嘯則是年減3.05%，目前則有俄烏戰爭的影響。

薪資 消費者物價指數

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