藥華藥獲美國生物技術突破獎「年度最佳治療藥物大獎」

藥華藥(6446)今(10)日宣布,榮獲美國第二屆生物技術突破獎(BioTech Breakthrough Awards)中的「年度最佳治療藥物大獎」(Therapeutics Solution of the Year)。藥華醫藥是唯一一家獲獎的台灣生技新藥公司。

藥華醫藥表示,「生物技術突破獎」由BioTech Breakthrough機構每年評選出年度具創新且和產業最佳解決方案的生技公司和產品,今年有來自全球12個國家、超過1,350家公司參與遴選,獎項涵蓋生物製藥、基因體學、治療、診斷、細胞生物學、免疫學、生物資訊等類別,由業內在技術、商業、學術及行銷領域的專家評審團進行全面分析和評估,評選標準包含創新性、效用、易用性和可管理性、功能性、及對社會的價值及影響力。

特別的是,藥華醫藥自行研發生產的新藥Besremi®(Ropeginterferon alfa-2b-njft, 簡稱Ropeg, 即P1101)在美國上市第一年即榮獲「生物技術突破獎」中「年度最佳治療藥物大獎」,代表產品上市後的表現、影響力及潛能,皆獲全球高度推崇。在罕見疾病領域針對個別患者的治療有逐漸增長的趨勢,獲此殊榮也是對藥華藥致力為骨髓增生性腫瘤 (MPN) 社群提供新治療選項的肯定。

藥華醫藥因推出新藥Ropeg治療罕見血癌真性紅血球增多症(Polycythemia Vera, PV),甫於今年3月榮獲美國罕見疾病組織NORD®(National Organization for Rare Disorders)的年度「行業創新」大獎,並於今年6月在「2022罕見疾病影響力大獎」典禮上獲頒該獎。本次又榮獲「生物技術突破獎」中「年度最佳治療藥物大獎」。一年內連獲兩大國際大獎,不僅提升台灣生技公司的國際地位,也是台灣生技公司首例,更讓世界看到台灣生技研發能量。

BioTech Breakthrough單位表示,PV社群長久以來存在未被滿足的需求,藥華藥致力於研發和服務PV社群的熱情讓更多患者可以受惠於干擾素,重新定義了PV的治療目標,更轉變了PV的治療模式。目前Ropeg已獲得歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國等多國藥證,正在申請日本藥證,已在全球數十國上市銷售。真正達到Taiwan Can Help, Taiwan is Helping,再創下一護國群山。

回顧去年,有多家國際大藥廠獲「生物技術突破大獎」獎項,包含研發出保護力達95%新冠疫苗的輝瑞(Pfizer)、首個獲美國FDA核准緊急使用授權治療新冠藥物瑞德西韋(Remdesivir)的吉利德(Gilead)、及首個獲美國FDA核准以KRAS為靶點治療的新藥Lumakras的安進(Amgen)。