英國貿易副部長拜會龔明鑫 期待台英就半導體深化合作

國發會主委龔明鑫9日接見由英國國際貿易部副部長Greg Hands（格雷格‧漢茲）率領的訪問團，雙方就淨零排放、能源轉型、雙語政策、數位經濟、半導體對話、財富管理等議題進行廣泛交流。漢茲當面向龔明鑫表示，期待台英雙方就半導體等領域深化合作。

韓茲主管貿易政策，台灣是他10月上任以來出訪的首站，國發會今天分享9日與韓茲會面的過程。

韓茲說，時隔30年再次拜訪台灣，對台灣的發展感到驚艷，英國在2021年10月提出綠色工業革命十點計畫，他樂與台灣分享相關經驗，也期待台英雙方亦能在綠能、數位、半導體等多項領域持續深化合作。

龔明鑫表示，今年3月政府正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，英國也積極推動淨零政策，台灣可參考英國的淨零政策規劃及推動經驗，持續朝2050淨零碳排目標邁進。

另外，龔明鑫也提到，近年台灣越來越多年輕人至英國求學，龔明鑫希望未來雙方學術與人才交流更加密切，深化台英友誼。