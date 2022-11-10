快訊

蔣萬安展決心辭立委…高虹安是否跟進？競辦回應了

合庫出手！砸8502萬標下西門町成都楊桃冰店面 每坪達475萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國貿易副部長拜會龔明鑫 期待台英就半導體深化合作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫9日接見由英國國際貿易部副部長Greg Hands（格雷格‧漢茲）率領的訪問團，雙方就淨零排放、能源轉型、雙語政策、數位經濟、半導體對話、財富管理等議題進行廣泛交流。漢茲當面向龔明鑫表示，期待台英雙方就半導體等領域深化合作。
國發會主委龔明鑫9日接見由英國國際貿易部副部長Greg Hands（格雷格‧漢茲）率領的訪問團，雙方就淨零排放、能源轉型、雙語政策、數位經濟、半導體對話、財富管理等議題進行廣泛交流。漢茲當面向龔明鑫表示，期待台英雙方就半導體等領域深化合作。

國發會主委龔明鑫9日接見由英國國際貿易部副部長Greg Hands（格雷格‧漢茲）率領的訪問團，雙方就淨零排放、能源轉型、雙語政策、數位經濟、半導體對話、財富管理等議題進行廣泛交流。漢茲當面向龔明鑫表示，期待台英雙方就半導體等領域深化合作。

韓茲主管貿易政策，台灣是他10月上任以來出訪的首站，國發會今天分享9日與韓茲會面的過程。

韓茲說，時隔30年再次拜訪台灣，對台灣的發展感到驚艷，英國在2021年10月提出綠色工業革命十點計畫，他樂與台灣分享相關經驗，也期待台英雙方亦能在綠能、數位、半導體等多項領域持續深化合作。

龔明鑫表示，今年3月政府正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，英國也積極推動淨零政策，台灣可參考英國的淨零政策規劃及推動經驗，持續朝2050淨零碳排目標邁進。

另外，龔明鑫也提到，近年台灣越來越多年輕人至英國求學，龔明鑫希望未來雙方學術與人才交流更加密切，深化台英友誼。

英國 龔明鑫 半導體

延伸閱讀

吳欣盈第一次上質詢台 黨團總召讚表現「到位」

張育美批「精準醫療發展劣勢」僅五行字 「淪為空談」

投資如興慘賠 藍委問敢發誓無人遊說？龔明鑫：當然

國發基金公布投資績效

相關新聞

台美倡議首談判結束 經貿辦：成果非常正面及具建設性

行政院經貿談判辦公室今（10）日指出，台美於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議，此次會議...

2大股東17年訴訟糾葛落幕！凌忠嫄帶頭拚業務 彰銀獲利逆勢衝鋒

根據《財訊》報導，受惠全球升息循環，彰化銀行今年獲利繳出好成績；不只如此，財政部與台新金控的訴訟案也在今年正式完結，展望彰銀未來，董事長凌忠嫄有信心漸入佳境。

英國貿易副部長拜會龔明鑫 期待台英就半導體深化合作

國發會主委龔明鑫9日接見由英國國際貿易部副部長Greg Hands（格雷格‧漢茲）率領的訪問團，雙方就淨零排放、能源轉型...

台積電在美設3奈米廠？經濟部：先進製程留台方向不變

台積電（2330）傳出將再投入120億美元（約新台幣3,840億元），在當地增建美國亞利桑那州3奈米廠，打破將先進製程留...

鴻海經濟逆風下砸錢加碼 參與Lordstown私募為哪樁？

11月8日清晨6點，證交所公開資訊觀測站上出現一則公告，鴻海一早就代旗下子公司公告參與Lordstown私募，還一躍成為Lordstown最大股東。投資手筆之大，不禁讓各界猜測，鴻海為何選在此時入股？與電動車新創品牌業者愈來愈靠近？鴻海的盤算是什麼？

台美倡議實體會議結束 蘇揆盼經貿團隊積極作為

台美於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議。行政院發言人羅秉成今天表示，院長蘇貞昌要求也拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。