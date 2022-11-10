台美倡議首談判結束 經貿辦：成果非常正面及具建設性

行政院經貿談判辦公室今（10）日指出，台美於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議，此次會議為雙方團隊首次實體見面，討論議題相當廣泛，主要著重在雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法等交換意見。會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助。

經貿辦指出，我方由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位代表參加。美方由貿易代表署(USTR)助理貿易代表Terry McCartin及AIT率國家經濟會議(NEC)、商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位代表與會。會議就相關議題進行充分討論後順利完成。

經貿辦表示，「台美21世紀貿易倡議」基於台美雙方共同利益，目標係為彼此貿易關係建立堅實法律基礎。此次會議依據今(111)年8月18日雙方共同公布的談判架構及內容，雙方團隊首次實體見面，討論議題相當廣泛，主要著重在雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法等交換意見。

最後，經貿辦說，台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助。雙方並同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，盡速獲致豐碩成果。