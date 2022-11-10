快訊

陳時中防疫表現 台灣民意基金會最新民調：54.77分不及格

中信兄弟勇奪二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

選前一個月癌逝 美賓州民代仍以85%壓倒性票數死後當選

巨生醫MPB-1734抗癌藥物新劑型 取得成分專利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

巨生醫（6827）宣布，該公司奈米微胞技術平台旗下產品MPB-1734抗癌藥物新劑型，已正式獲得美國成分專利，MPB-1734並已獲得美國及台灣FDA核准臨床1/2期試驗，目前已完成收治兩位受試者。

巨生醫執行副總許源宏表示，奈米微胞技術平台應用於藥物傳輸系統 (drug delivery systems，DDS) 開發，利用公司獨家高分子奈米微胞技術，可將難溶於水的疏水性藥物，利用奈米微胞技術改良後，可穩定分散於水中並提高溶解度1,000倍以上，且能直接注射至人體中，大幅改善目前市售劑型注射時，需要使用有致敏性疑慮的乳化劑溶解並以類固醇預先治療的缺點。

另外，由於奈米化的特性，改變了藥物在體內的分佈，大幅降低了化療藥物的副作用。同時因為具有避開 P-Glycoprotein drug efflux pump的特性，讓MPB-1734 藥物有機會用在已產生化療抗藥性的病人。

巨生醫指出，在頭頸癌的動物實驗中發現，MPB-1734的治療可大幅增加免疫細胞在腫瘤的浸潤能力（例如:CD8+ T細胞等免疫細胞指標），此腫瘤微環境的變化也反應在治療效果上，MPB-1734併用免疫療法的組別其腫瘤抑制效果顯著優於單用免疫療法及單用MPB-1734組別，具有加成性。

MPB-1734未來有機會結合免疫療法，除了本身的治療效果，也可藉由改變腫瘤的微環境，讓原本認為對免疫治療無效的冷腫瘤(cold tumor)改變為熱腫瘤(hot tumor)，達到最佳的合併治療效果。

巨生醫進一步表示，MPB-1734目前針對晚期的實體腫瘤病患進行臨床試驗，公司未來將針對高復發率的卵巢癌及病人數眾多的頭頸癌為目標，尤其對那些因為產生嚴重的白血球低落副作用，而無法繼續接受治療的病患，有一個新的可以使用的藥物。日後也將以向美國FDA申請505(b)(2)新劑型新藥與孤兒藥等快速審查方式加速取得藥證時程，希望能嘉惠病患，得到新的治療機會。

腫瘤 奈米

延伸閱讀

「好事但來得有點晚」 黃珊珊酸蔣萬安請辭立委作秀成分高

免疫療法抗癌新觀點 醫籲多管齊下把握「黃金治療期」

猶疑著不知如何宣告壞消息 老伯伯一句話回應讓急診醫豁然了

抗氧化物質為藍莓13倍 苗栗場研發「愛玉子機能飲」

相關新聞

台美倡議實體會議結束 蘇揆盼經貿團隊積極作為

台美於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議。行政院發言人羅秉成今天表示，院長蘇貞昌要求也拜...

內政部：梨泰院殷鑑不遠 應慎重模擬排煙與逃生測試

有媒體報導中央卡住大巨蛋最後3%工程，內政部今（10）日表示，消防署在今年11月2日函發免設排煙設備審核認可通知書後，遠...

台美21世紀貿易倡議實體會議落幕 經貿辦：將持續談判

台美於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議。行政院經貿談判辦公室今天表示，台美雙方在此次會...

今年1-10月出、進口值分別增12％及17％

主計總處發布國情統計，受到全球終端需求下滑，今(111)年10月海關出口總值399.3億美元，年減0.5％，進口受化石燃...

10月景氣燈號轉低迷藍燈？ 國發會鬆口「有可能」

國發會9月景氣對策信號轉亮黃藍燈，綜合判斷分數出現懸崖式下滑，暴跌6分到17分，只差1分就掉到代表低迷的藍燈。面對全球景...

10月景氣燈號轉低迷藍燈？國發會：有這可能性

全球景氣疲軟，台灣經濟也受衝擊，10月有沒有可能亮出代表景氣低迷的藍燈？對此，國發會經濟發展處處長吳明蕙今（10）日在立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。