巨生醫MPB-1734抗癌藥物新劑型 取得成分專利

巨生醫（6827）宣布，該公司奈米微胞技術平台旗下產品MPB-1734抗癌藥物新劑型，已正式獲得美國成分專利，MPB-1734並已獲得美國及台灣FDA核准臨床1/2期試驗，目前已完成收治兩位受試者。

巨生醫執行副總許源宏表示，奈米微胞技術平台應用於藥物傳輸系統 (drug delivery systems，DDS) 開發，利用公司獨家高分子奈米微胞技術，可將難溶於水的疏水性藥物，利用奈米微胞技術改良後，可穩定分散於水中並提高溶解度1,000倍以上，且能直接注射至人體中，大幅改善目前市售劑型注射時，需要使用有致敏性疑慮的乳化劑溶解並以類固醇預先治療的缺點。

另外，由於奈米化的特性，改變了藥物在體內的分佈，大幅降低了化療藥物的副作用。同時因為具有避開 P-Glycoprotein drug efflux pump的特性，讓MPB-1734 藥物有機會用在已產生化療抗藥性的病人。

巨生醫指出，在頭頸癌的動物實驗中發現，MPB-1734的治療可大幅增加免疫細胞在腫瘤的浸潤能力（例如:CD8+ T細胞等免疫細胞指標），此腫瘤微環境的變化也反應在治療效果上，MPB-1734併用免疫療法的組別其腫瘤抑制效果顯著優於單用免疫療法及單用MPB-1734組別，具有加成性。

MPB-1734未來有機會結合免疫療法，除了本身的治療效果，也可藉由改變腫瘤的微環境，讓原本認為對免疫治療無效的冷腫瘤(cold tumor)改變為熱腫瘤(hot tumor)，達到最佳的合併治療效果。

巨生醫進一步表示，MPB-1734目前針對晚期的實體腫瘤病患進行臨床試驗，公司未來將針對高復發率的卵巢癌及病人數眾多的頭頸癌為目標，尤其對那些因為產生嚴重的白血球低落副作用，而無法繼續接受治療的病患，有一個新的可以使用的藥物。日後也將以向美國FDA申請505(b)(2)新劑型新藥與孤兒藥等快速審查方式加速取得藥證時程，希望能嘉惠病患，得到新的治療機會。