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選舉進入倒數 14.2%企業指選舉結果影響未來招募規劃

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

九合一選舉」進入倒數階段，上班族的「政治參與度」有多高？根據yes123求職網今（10）日發布的最新調查發現，有21.1%的人坦言，等待「地方公職人員選舉結果」出爐後，其實「會影響」自己的「職場計畫」。相較之下，在「九合一選舉」過後，也有14.2%企業指出，「選舉結果」會影響公司未來的招募規劃。

有趣的是，在可複選狀況下，若能向候選人當面反映，勞工對目前職場環境「最不滿意」的地方，主要依序為：「薪資水準」(73.1%)、「工時長短」(43.4%)、「工作機會多寡」(37.7%)，以及「休假制度」(30.8%)、「找到一份工作的速度」(29.9%)。

其他期盼補強的勞動政見面向，又還有：「退休金制度」(28.9%)、「學以致用的程度」(25.1%)、「職業訓練」(24.1%)，以及「工作安全」(23.3%)、「勞工保險」(19.6%)。

整體來說，還是有41.2%的上班族自認，對於選舉議題「算是熱衷」；這其中更有三成四坦言，曾經因為「關注選情」而影響到工作進度。

除此之外，對於這些熱衷「大選話題」的上班族，也有30.3%透露，曾因「政治事件」看法不同，與同事、上司爭執過；以及仍有三成二表示，曾經為了特定候選人，向辦公室同仁拉票過。

至於企業方面的態度又是如何？從yes123求職網調查顯示，對於上班時間「談論政治議題」這件事，合計共一成九的公司指出，「完全不可以談論」，又分成了：11.7%屬於「沒有明文規定」；6.9%屬於「有明文規定」。這也代表其餘81.4%的公司，屬於「沒有特別限制，不影響工作進度、企業形象即可」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然企業主部份，對於員工在辦公室內談論政治，明文規定限制不行的，仍然屬於少數，大多數採取「睜一隻眼，閉一隻眼」的態度，不過仍要求不能耽誤到工作進度。

因此楊宗斌建議，上班族能適度關注選情與政見，也尊重別人發表意見，當然有助於民主素養的提升，只是若導致同事間起紛爭，或者在選前或選後，引發「患得患失」狀況，影響生活作息和職場氣氛，最終恐怕造成雙輸局面。

上述「職場瘋政治」調查，是由yes123求職網於2022年10月20日到11月4日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上、已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,370份，信心水準為95%，誤差值為正負2.65%。至於企業有效問卷共942份，信心水準為95%，誤差值為正負3.19%。

九合一選舉 求職

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