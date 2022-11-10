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10月景氣燈號轉低迷藍燈？ 國發會鬆口「有可能」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會9月景氣對策信號轉亮黃藍燈，綜合判斷分數出現懸崖式下滑，暴跌6分到17分，只差1分就掉到代表低迷的藍燈。面對全球景氣持續疲軟，10月是否轉亮藍燈？國發會經濟發展處處長吳明蕙今天表示，10月是「有這可能性」，但只是可能性，很難講，還是要看實際數字。她也直言，主計總處本月下旬會下修今年第四季經濟成長率。

立法院經濟委員會今天排定處理國發會預算，吳明蕙會前接受媒體訪問時，對於10月景氣燈號是否變燈，態度謹慎，不敢樂觀。吳明蕙表示，變燈的風險其實一直都存在，因為有些外部因素很難掌控，這些會對台灣的出口、生產、訂單產生一定程度的影響。

主計總處本月下旬將發布今年第四季經濟成長率，是否可能下修？吳明蕙直言，有可能下修，至於下修幅度，主計總處11月下旬就會有更新數字。

不過，對於是否會發生「停滯性通膨」，也就是物價上漲且經濟衰退？吳明蕙表示，「不會」，她認為明年物價應該會改善，會好一點，但是因為俄烏戰爭仍持續，「這件事是比較沒辦法掌握」。

吳明蕙 景氣燈號 國發會

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