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10月景氣燈號轉低迷藍燈？國發會：有這可能性

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
示意圖／聯合報系資料照
示意圖／聯合報系資料照

全球景氣疲軟，台灣經濟也受衝擊，10月有沒有可能亮出代表景氣低迷的藍燈？對此，國發會經濟發展處處長吳明蕙今（10）日在立法院經濟委員會前接受媒體訪問時表示，這次燈號剛好在黃藍燈分數的最下限，當然10月是「有這可能性」，但這只是可能性，很難講，還是要看實際數字。

至於有沒有可能發生「停滯性通膨」？吳明蕙則是表示，「不會」，明年物價應該會改善，會好一點，但是戰爭這件事是比較沒辦法掌握。

國發會9月景氣對策信號，分數「斷崖式」暴跌6分降到17分，燈號轉為代表轉向低迷的黃藍燈，只差1分就是代表景氣低迷的藍燈。

吳明蕙表示，變燈的風險其實一直都存在，一些外部因素很難掌控，而這些當然會對台灣的出口、生產、訂單產生一定程度的影響。

第4季經濟成長率有沒有可能再下修？吳明蕙說，有可能下修，至於下修幅度，主計總處在11月下旬就會有更新數字。

景氣對策信號 吳明蕙 國發會

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