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打造銀髮人生另一個主場 台壽總座莊中慶籲提早布局退休

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
行政院林萬億政務委員（圖左六）、台灣人壽莊中慶總經理（圖左七）等多位重量級專家學者，齊聚2022「銀髮金融論壇」。圖／台灣人壽提供
行政院林萬億政務委員（圖左六）、台灣人壽莊中慶總經理（圖左七）等多位重量級專家學者，齊聚2022「銀髮金融論壇」。圖／台灣人壽提供

掌握銀齡大趨勢，超前部署第三人生，台灣人壽攜手政治大學商學院舉辦2022「銀髮金融論壇」，齊聚國內外專家學者分享樂退攻略，近400名金融保險業及各產業菁英踴躍參與，國際大師美國精算學會研究部董事總經理Richard Dale Hall於論壇中首度提出安心退休方案，分享亞太地區的退休風險及高齡保險產品趨勢；台灣人壽莊中慶總經理也呼籲民眾，想要打造人生另一個華麗轉身的主場，「提早布局」才能安享退休，而且今天不做，明天就會後悔。

台灣人壽連續四年與政大商學院產學合作，每年發布「台灣高齡社會退休生態觀察指標調查」，並舉辦「銀髮金融論壇」，希望為國人提出因應高齡化的多元觀點與解方。本屆銀髮論壇以「樂退永續，銀光共榮」為願景，行政院副院長沈榮津致詞時強調人口高齡化是我國面臨的重大挑戰，期許透過論壇為臺灣建構更友善的樂齡環境。

今年講者與談陣容皆為重量級大師，包括台灣「高齡社會白皮書」關鍵推手林萬億政務委員、美國精算學會研究部董事總經理Richard Dale Hall、財團法人保險事業發展中心鄭淑芳副總經理、台灣人壽葉栢宏資深副總經理及游雋明副總經理等人。

全球80歲以上的老老人（oldest-old）增加速度已遠遠超過65歲以上人口，預估到2050年，老老人口將超過4億2,600萬人，約是2019年1億4,300萬的三倍，行政院林萬億政務委員指出，借鑑全球人口老化變遷，長壽企業將是全球最大的產業，台灣「高齡社會白皮書」亦要與時俱進，透過自主、自立、共融、永續四大願景，建置樂活的高齡社會與銀髮金融。

今年公布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，發現未退族在退休準備上最憂慮「通貨膨脹」、「勞保改革」與「健康不好」這三件事。

台灣人壽資深副總葉栢宏特別提醒，可以透過保險趁早打造退休金及健康二大退休帳戶，退休金帳戶可依人生階段與財務狀態靈活配置，而健康帳戶應強化健康促進、精準醫療、高端醫療及長期照護四大需求。

台灣人壽副總游雋明也強調，真正的年齡不是實際的年齡，而是你的身心有多健康，台灣人壽透過外溢保單結合數位科技，幫助民眾做好健康自主管理，實現健康老後。

台灣人壽攜手政大商學院建置全台第一個「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，每年持續追蹤「退休信心指數、充裕指數、生活滿意指數」三大指數變化，積極推廣國人退休準備意識與金融保險知識，台灣人壽更希望發揮保險核心本業，透過「銀髮金融論壇」拋磚引玉，號召更多夥伴共同尋找因應臺灣高齡化的最適解決方案，為民眾打造身心富足的第三人生。

退休金 台灣人壽 保險

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