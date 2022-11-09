正隆Q3財報大縮水 存貨跌價損失使單季EPS創六年來新低

正隆（1904）今（9）日公告第3季財報，受到主要原料美國廢紙大幅下跌影響，公司提列3億多的存貨跌價損失，使得第3季毛利率大幅下滑來到13%，較第2季下跌4個百分點，第3季EPS僅0.2元，創下2016年第2季以來新低，不過，隨著原料成本下降，加上年底前的旺季需求，公司預估第4季毛利率將回升，且營收將逐月成長。

正隆第3季稅後純益2.24億元，年減71％，季減81.9％，且營業淨損約4,560萬元，單季呈現本業虧損，累計前三季稅後淨利22.05億元，每股純益1.99元。正隆表示，第3季延續第2季仍呈現需求不強，加上原料成本還在高檔，因此毛利率維持在低檔，而較第2季毛利率又再下滑的原因是9月美國廢紙價格大幅下滑，正隆的原料成本落在每頓250-260美元，因需求不振，市場價格已經掉到每公噸125美元，相當於腰斬，所以正隆9月提列了3億多的存貨跌價損失，是造成第3季毛利率驟降以及獲利衰退的主因。

正隆表示，接下來農曆春節過年前，應會有一波的需求，預估第4季營收可望優於第3季與去年同期，除了需求量將上升，整體原料成本下降，也有利第4季毛利率回升與獲利表現。在年節需求的帶動下，第4季營收可望逐月成長。以個別市場來看，台灣受惠持續解封，需求最為暢旺，越南因是出口導向，所以受歐美通膨影響較大，估需求少了三~四成，中國大陸則維持先前稼動率約六成多。