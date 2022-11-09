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實施境外多層次傳銷未報備，公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會今天委員會議通過，羅君等三人實施境外多層次傳銷事業之多層次傳銷計畫或組織，未於開始實施前向公平會報備，違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，分別處羅君、李君各新臺幣15萬元罰鍰，處林君10萬元罰鍰。

公平會表示，羅君、李君、林君於108年底加入成為美國多層次傳銷事業NBM公司會員，開始在臺灣從事推廣銷售該公司商品並招募民眾參加該傳銷事業，其中羅君負責宣傳講解產品、為招募民眾統籌訂購商品，並計算核發會員獎金，林君及李君則利用線上、Line通訊軟體說明NBM公司獎金制度，由於該制度有多層級獎金抽佣關係及團隊計酬的特徵，符合多層次傳銷管理法第3條所稱的多層次傳銷。

公平會指出，羅君、李君、林君等3人招募傳銷商、銷售商品、推廣或協助獎金制度運作等行為，屬實施境外多層次傳銷計畫或組織之行為，依多層次傳銷管理法第4條第2項規定視為多層次傳銷事業，但未於開始實施前向主管機關公平會報備，已違反前述法令規定。

公平會再次提醒，民眾倘欲引進或實施境外多層次傳銷事業之組織或計畫，應事先依多層次傳銷管理法第6條規定，檢具載明法定事項之文件、資料向該會報備，避免觸法。

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