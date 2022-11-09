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勞動部推「移工留才久用方案」外籍移工可申請永久居留

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
勞動部推「移工留才久用方案」，次長陳明仁（前排左三）今到台塑企業麥寮園區舉辦加強宣導會。圖／劉建國競選總部提供
勞動部推「移工留才久用方案」，次長陳明仁（前排左三）今到台塑企業麥寮園區舉辦加強宣導會。圖／劉建國競選總部提供

台灣高齡化、少子化，缺乏勞動力，再加上疫情影響，外籍移工暫停來台，舊有外籍移工因居留年限至而返國，許多行業面臨嚴重缺工問題，勞動部次長陳明仁今到台塑麥寮園區召開中階技術人力第2階段加強宣導會，提出「移工留才久用方案」，鬆綁中階技術移工可申請永久居留，為產業勞動力解套。

立委劉建國表示，外籍移工居留年限對產業界造成影響頗巨，每當移工技術爐火純青，卻會因居留年限而被迫返國，造成台灣缺少技術成熟移工；另，看護移工目前也面臨相同情況，當移工與雇主產生良好感情與照顧默契時，若能繼續留在台灣照顧雇主，對照顧品質與安全才有保障。

勞動部次長陳明仁說，勞動部推出「移工留才久用方案」，針對月薪5萬500元以上或取得乙級專業技能證明的中階技術人力，工作滿5年可申請在台永久居留；對雇主而言，方案共有3項優點，不受年限限制、不占原本移工名額、免去就業安定費，薪資水準和條件都與現在相似，希望將優秀移工留在台灣，成為產業界助力。

劉建國也說，缺工問題已向勞動部長許銘春反映許久，感謝勞動部陳明仁次長今天來到雲林，說明「移工留才久用方案」，相信勞動部推出的移工留才久用方案，能解決台灣產業遭遇到的問題，但整體方案細節，仍需與產業界清楚說明。

移工 勞動部 劉建國

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