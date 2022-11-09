MIH電動車成Gogoro換電用戶！還可叫熊貓幫送電池解里程焦慮

想像一下，一家物流貨運公司下單向MIH開放電動車聯盟採購一批小電動貨車，選購Project X計畫的A Segment車款，只是稍改一下外觀就交車了。貨車司機開這款車在市區中穿梭送貨，注意到電動車快沒電，立刻用手機App查一下附近哪裡有Gogoro充電站，前往換上4顆新電池，又能繼續跑車送貨……。

MIH開放電動車聯盟9 日宣布Project X小型電動車計畫，共做出兩大突破，首先是「充換電雙模」，利用Gogoro換電站解決車主里程焦慮，其次，新車開發時間從48個月縮短為24個月，打破電動車開發冗長問題。

TomTom是MIH技術委員會成員，公司主管表示，現在IVI系統能隨持網路更新（OTA），使電動車的軟體開發週期已經能加速，不像過去車廠請軟體開發商提供軟體服務，往往等車廠驗證上市，都是8~10年後，軟體功能早已過時。

MIH執行長鄭顯聰指出，關鍵是「把供應鏈放平、透明化」一旦量超過10萬台經濟規模，後續將勢如破竹。

Mih聯盟8日舉辦Demo Day發表Project X計畫，除將汽車模組化，提供即插即用的彈性，提供高度客製服務，第一款三人座A-Segment車款也將於2023年底亮相，未來車款將在鴻海各地製造基地生產，訴求高效率提供用戶從選擇到生產一條龍服務。

過去傳統車廠一台新車的設計開發要4年時間，鄭顯聰表示，現在MIH可以縮減至24個月，關鍵是解決枝枝節節的問題，加上供應鏈會員很多，MIH採取開放的立場，將2500家供應鏈水平展開，跟過去傳統車廠垂直供應鏈，誰是半導體供應商都不知道，而現在供應鏈一切透明。

「過去零建商生態是：要我做先拿錢來，先簽合同，再來才做開發工作，還會問你預估多少輛？為了下單，我就喊50萬輛，供應商心想怎可能？就內部打二折，只估10萬輛，再根據數量估報價，中間來回浪費很多時間。」鄭顯聰說。

相對過去車廠供應鏈，若訂單談不下來，會互卡脖子，「零件商你不給我，我不給你，」現在供應鏈立場平等，大家共同合作IP由大家共有，若有客戶採用該款車生產，就有錢可以拿，不浪費時間，」鄭顯聰說，過去原廠下單德國一階供應鏈，但不會告知原廠零件跟誰滿，其實很可能跟中國大陸買，中國大陸後面又可能是台灣廠商，最後晶片找台積電或聯電，但沒有人知道下單給誰。

現在MIH一切價格透明化，大家貢獻所長IP做出來共有，若Krama或Fisler買了，客戶採用量超過10萬台就能馬上降低價格，初期量小，車廠也多只會選一家零件商。「就像特斯拉過去不賺錢是因為達不到10萬台數量，現在馬斯克超過10萬台後就一路勢如破竹，擋也擋不住。

至於如何做到只需要24個月就能開發新車款？鄭顯聰坦言，利用達梭工具在電腦上模擬，預先知道可能犯錯的地方，提前避免，這幫忙MIH省了6~8個月時間，其次在驗證作法上，傳統車廠是一關驗證完再到下一關，驗證期是不重複的，但新創的做法不一樣，A階段驗證到70~80%就會知道其實一定會合格，此時就會趕快同時做下一階段驗證，比方碰撞或熱度測驗。

「這需要經驗跟事前模擬」鄭顯聰說，還有一個關鍵是工程師在一起工作。他指出，很多車廠是底盤跟車身團隊各自作各自的，開發地點也不同，可能分散在美國跟歐洲，但MIH是集中同一處。

而對於Project X車款支援Gogoro電池，鄭顯聰解釋這是跟Gogoro董事長陸學森一起合作開發的，這款半換電半充電新車，規劃電池可以跑250~300公里，另外放四個電池槽，可以另外支援80公里里程，透過Gogoro全台2000個充電站支援能解決車主電池不足的焦慮。

「台北出發去台中就不用擔心了，大不了新竹時叫foodpanda或UberEats幫你送（電池）」鄭顯聰說，A系列車款台灣只預估賣2萬台，換算約用8萬顆Gogoro電池，若該車款全面不充電用換電電池則就高達數十萬顆，電池需求量一下子就會大幅上升。

而MIH也會跟Gogoro合作出海，中國大陸跟雅迪科技及大長江合作，印度跟Hero，而印尼則跟Indika合作。

美國豪華電動車新創Karma也加入MIH聯盟，這家新創2017年成立，該公司主管表示，Karma擁有完整的設計跟製造經驗，加入MIH可以協助聯盟更有效率開發車款，目前則尚無幫MIH生產汽車的計畫，Karma目前在美國有工廠，月產能1.5萬台。