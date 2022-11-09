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台積電高雄7奈米廠生變？王美花：沒正式說不做

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
台積電10月13日法說會上，總裁魏哲家首度鬆口，高雄廠原規劃建7奈米與28奈米兩座12吋廠，受到7奈米需求滑落導致產能利用率下降影響，將調整7奈米建廠產能規劃，28奈米依計畫不變。圖／聯合報系資料照片
台積電10月13日法說會上，總裁魏哲家首度鬆口，高雄廠原規劃建7奈米與28奈米兩座12吋廠，受到7奈米需求滑落導致產能利用率下降影響，將調整7奈米建廠產能規劃，28奈米依計畫不變。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）日前召開法說會，宣布將調整7奈米建廠產能規劃，立委擔憂是否設廠。對此，經濟部長王美花今（9）日答詢，7奈米主要是針對消費性電子產品，如手機、筆電等，近期確實因為國際情勢而讓終端需求下降，強調台積電並未說不設廠，只是配合生產線進行調整。

台積電10月13日法說會上，總裁魏哲家首度鬆口，高雄廠原規劃建7奈米與28奈米兩座12吋廠，受到7奈米需求滑落導致產能利用率下降影響，將調整7奈米建廠產能規劃，28奈米依計畫不變。

民進黨立委賴瑞隆今日於立法院經濟委員會詢問此事，王美花回應，主因是受到國際經濟趨緩、中國大陸清零政策未鬆綁，均影響到終端產品的需求，目前台積電只是評估設廠計劃，「沒正式說不做」，經濟部會與高雄市政府、台積電進行了解。

另一方面，經濟部規劃欲針對半導體產業提出租稅優惠，但是否應該還需要扶持強勢產業？王美花解釋，台灣半導體要在國際上維持現今的地位、競爭力是必要投資，半導體投資都是很大金額，美國日本歐洲韓國等都是巨額投資，台灣持續要這樣競爭關係，確實思考符合台灣機制。

她提到，行政院目前審查的《產業創新條例》10之2條比起歐美國家補助規模來得小很多，但是台灣政府還是非做不可，讓大家知道我們半導體有國家政策，建立起人才、設備、材料國產化等。

台積電 奈米 半導體

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