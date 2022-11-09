快訊

免費快篩擴大發放對象 王必勝：不會透過實名制 周五公布上路時間

70.3萬劑莫德納BA.5次世代疫苗明早抵台 預計18日起開放接種

直播／確診較上周降25% 今增本土24,798例、66病歿

電支黑馬！全支付200萬會員提前達陣 年底挑戰300萬

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
全支付上線兩個月，會員數突破200萬，今年底前進一步挑戰300萬大關。 記者陳美君／攝影
全支付上線兩個月，會員數突破200萬，今年底前進一步挑戰300萬大關。 記者陳美君／攝影

有全聯零售背景加持，全支付上線兩個月會員便突破200萬人，今年底將進一步挑戰會員數300萬目標。

根據主計總處國情統計通報，自去年起，電子支付在代理收付實質交易金額與儲值卡出現黃金交叉後，今年持續快速成長，1~8月交易金額達656億元，年增19%；防疫政策鬆綁後，各大展會、節慶活動人潮湧現，顯示消費者出外活動意願明顯升高，消費回溫。

全支付有零售業背景加持，上線後註冊會員人數屢創新高，觀察現有200萬會員輪廓，男性占比34% 、女性占比66%、30~59歲高含金量消費族群占比則超過七成，消費實力明顯反應在代理收付實質交易金額上，全支付開業至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億；全支付的下一步，將以「服務」的價值取代「補貼」的競爭增加用戶黏著度，也秉持開放的態度歡迎各產業、各通路透過與全支付的支付串接、會員整合等方式，接觸到這高含金量的潛在客群。

全支付歡慶200萬系列活動，首波攜手40家以上合作品牌狂撒好康優惠券廣受好評，第二波全台飲品通路接力起跑，即日起~12月29日HOT WINTER 熱情來襲，每週二、四消費滿50元，享最高20%回饋；雙11加碼11月9日~11月13日「PX Pay購物」最狂盛典同步狂歡。

全支付200萬會員達陣，11月系列活動第二波熱情開跑，即日起~12月29日，每週二、四消費滿50元，享最高20%回饋，合作通路包含知名手搖飲品，如：天仁茗茶、康青龍、可不可熟成紅茶、南海茶道、水巷茶弄、春陽茶事、萬波、陸柒零、龜記、TEA TOP、珍煮丹、TrueWin初韻、高北牛乳大王、果霸茶等；連鎖咖啡通路，如：85度C、Flash Coffee、cama café、路易莎咖啡、玉津咖啡等；不僅如此，年輕人最愛的巷弄間文青網紅店，如HOHO DRINKS、老木咖啡、cuppa cuppa、森高砂咖啡館、COFFEE LAW、羊毛與花咖啡館等，全台超過2500家飲品店皆可全支付，每週二、四與全支付一起探索驚喜，享受一個暖心的冬天！

全支付雙11初登場，「 PX Pay購物」箱購雙11最狂盛典限時優惠搶先同慶，點數瘋狂翻倍送！即日起~12月1日每週五六日，使用全支付結帳每滿1500元贈1111福利點、11月9日~11月13日再加碼結帳滿2,000元再贈111全點(1全點=1元)。

全支付 咖啡館

延伸閱讀

24小時喝不停！雙11四大超商＋23家咖啡、手搖超全攻略1次看

世足賽／法國阿根廷強勢 方靖仁：黑馬是瑞士與丹麥

羽球／戴資穎維持世界第2 男雙黑馬「楊肉盧」排名急升6位

參選爆炸！現任都要選、又跑出黑馬 彰化這區縣議員候選人苦在心裡

相關新聞

明年度購煤預算成長2.5倍 台電：購煤量不比今年多

立法院經濟委員會今（9）日審查台電、台水2023年度預算。國民黨立委楊瓊瓔指出，台電明年購煤預算較今年成長2.5倍，質疑...

智慧醫院南向布局 衛福部加速度

「2022台灣醫療科技展」12月1日登場，由生策會主辦，今年更透過衛福部力邀馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等八國超過250...

燃煤採購預算明年暴增2.6倍 台電：價格因素承諾不增量

立法院經委會今（9）日審查台電預算，立委楊瓊瓔提到，明年購煤預算大增2.6倍，是否購煤總量也增加、甚至不利於減排？台電董...

台灣智慧移動產業協會支持淨零排放 加速運具電動化的關鍵政策

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（9）日發布「政府政策影響民眾購買電動機車意願」調查，結果顯示，民眾最盼望政府以「購車...

台積電赴美掏空半導體人才？經長王美花：台廠多有國際布局

國民黨立委李貴敏今（9）日於立法院質詢時指出，台積電（2330）上周整機將人才送往美亞利桑那州台積電廠，質疑讓「台清交成...

台塑新智能宣布投入調頻備轉 穩定台灣電網

台塑新智能宣布，位於彰化台塑生醫觀光工廠設立1.2MW/1.3MWh儲能系統，已在10月20日正式上線，以需量反應身分之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。