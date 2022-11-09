電支黑馬！全支付200萬會員提前達陣 年底挑戰300萬

有全聯零售背景加持，全支付上線兩個月會員便突破200萬人，今年底將進一步挑戰會員數300萬目標。

根據主計總處國情統計通報，自去年起，電子支付在代理收付實質交易金額與儲值卡出現黃金交叉後，今年持續快速成長，1~8月交易金額達656億元，年增19%；防疫政策鬆綁後，各大展會、節慶活動人潮湧現，顯示消費者出外活動意願明顯升高，消費回溫。

全支付有零售業背景加持，上線後註冊會員人數屢創新高，觀察現有200萬會員輪廓，男性占比34% 、女性占比66%、30~59歲高含金量消費族群占比則超過七成，消費實力明顯反應在代理收付實質交易金額上，全支付開業至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億；全支付的下一步，將以「服務」的價值取代「補貼」的競爭增加用戶黏著度，也秉持開放的態度歡迎各產業、各通路透過與全支付的支付串接、會員整合等方式，接觸到這高含金量的潛在客群。

全支付歡慶200萬系列活動，首波攜手40家以上合作品牌狂撒好康優惠券廣受好評，第二波全台飲品通路接力起跑，即日起~12月29日HOT WINTER 熱情來襲，每週二、四消費滿50元，享最高20%回饋；雙11加碼11月9日~11月13日「PX Pay購物」最狂盛典同步狂歡。

全支付200萬會員達陣，11月系列活動第二波熱情開跑，即日起~12月29日，每週二、四消費滿50元，享最高20%回饋，合作通路包含知名手搖飲品，如：天仁茗茶、康青龍、可不可熟成紅茶、南海茶道、水巷茶弄、春陽茶事、萬波、陸柒零、龜記、TEA TOP、珍煮丹、TrueWin初韻、高北牛乳大王、果霸茶等；連鎖咖啡通路，如：85度C、Flash Coffee、cama café、路易莎咖啡、玉津咖啡等；不僅如此，年輕人最愛的巷弄間文青網紅店，如HOHO DRINKS、老木咖啡、cuppa cuppa、森高砂咖啡館、COFFEE LAW、羊毛與花咖啡館等，全台超過2500家飲品店皆可全支付，每週二、四與全支付一起探索驚喜，享受一個暖心的冬天！

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