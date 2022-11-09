台灣智慧移動產業協會支持淨零排放 加速運具電動化的關鍵政策

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今（9）日發布「政府政策影響民眾購買電動機車意願」調查，結果顯示，民眾最盼望政府以「購車補助」降低油電轉換成本，七成以上受訪者認為，政府提高補助金額對順利達成政策目標最有幫助；近八成年輕族群表示，恢復「新購」補助，可有效提高購買電動機車的意願。

SMAT指出本次調查四大重點，包括：

• 71% 民眾認為政府提高購車補助及 67% 民眾認為增設充換電站，對推動運具電動化最有幫助。 • 三年內考慮購車的受訪者中，54% 民眾會依據「政府補助」決定是否換購電動機車。 • 若環保署恢復新購補助，67% 的民眾會增加對電動機車的購車意願。 • 對 18 歲到 29 歲的年輕族群來說，79% 的民眾會因為環保署恢復新購補助而增加購買電動機車意願。

SMAT 秘書長郭錦程表示，政府制訂 2030 年新售電動機車比例應達 35%，但去年實際新售電動機車比例僅 11.6%，距離政策目標尚有一段顯著落差，顯示政府需要加快腳步，務實訂定逐年目標。國發會今(2022)年 3 月公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，當中的「12項關鍵戰略」預計今年底提出具體行動方案。因此 SMAT 特別針對民眾需求進行調查，盼能提供相關部門作為施政參考。

依照調查結果，政府如要透過具體政策，加速推動運具電動化，落實環保，「增加購車補助」仍是最直接有效的方案，主要是可以降低油電轉換成本，有助提升民眾購買電動機車意願。

因此，除了經濟部持續對購買合格電動機車民眾提供購車補助外，若環保署能夠依循往年成功經驗，對新購電動機車的民眾亦能提供補助，或者針對經濟負擔較吃重的年輕族群增加「首購族補助」，都將對「2050淨零排放」帶來具體實質助力。