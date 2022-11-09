經濟旺房市 兆豐新加坡交易所房地產收益基金11/8成立

近幾個月，新加坡取消多數防疫限制、推行國際商務活動等，推升今年實質經濟成長率估值達3.6%，相對強於香港、台灣、美國等地的表現。

根據過去十年數據，新加坡REIT指數複合報酬率達122.8%，超過全球REIT指數的75.6%，加上以往美國聯準會升息（2015~2018）及縮表（2017~2019）期間，新加坡REIT指數表現比全球REIT指數穩健成長，今年在升息及縮表環境下，新加坡REIT指數仍較耐震持穩，提高REITs投資吸引力。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金以較高成長性的新加坡REITs為投資主軸，吸引近期投資市場目光，並於11月8日獲准成立，這也是目前國內首檔以新加坡幣級別發行的基金，期能提供投資人更多元又靈活的外幣資金應用方案。

由於REITs收益多以物業租金為主，多數新加坡REITs物業到期年限超過20年，且商業性物業有機會與政府商談展延，以長期投資來看，REITs相對具有穩健性。彭博資訊也估計今年新加坡REITs預估股利率為5.68%，明年有望升至6%；伴隨經濟逐漸復甦下，各物業空置率持續下降，有機會提高REITs的股利空間。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，雖然今年物價受到俄烏戰爭影響而上升，但也有機會帶動REITs物業租金上揚，反而可望增加收益機會，因此國際地緣政治因素對新加坡REITs的影響性較低，且受惠於經濟復甦力道下，新加坡REITs股利有機會更出色，建議投資人可趁勢納入新加坡REITs於核心資產配置中，追求累積資產總報酬的空間。