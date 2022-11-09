政院將研擬補貼北北基桃月票方案？蘇揆回應了
北北基桃推出交通月票政院是否要補貼？行政院長蘇貞昌今（9）日表示，台灣的都市發展已經到了新的時代，許多的生活圈彼此交錯，而台灣的交通建設也到了新階段，公車、捷運、高鐵、台鐵交錯運用，如果能鼓勵民眾搭乘大眾交通工具的措施中央都願意補助地方。
蘇貞昌今日出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮時被問及，昨天民進黨北北基桃候選人提出交通月票1,200元的方案，政院是否正在研擬要補助地方？藍營批評這個是大撒幣，院長怎麼看？
蘇貞昌回應，藍營如果見不得好、要反對，那就不要讓他能夠有執政的機會。我們知道，台灣的都市發展已經到了新的時代，許多的生活圈彼此交錯，而台灣的交通建設也到了新階段，公車、捷運、高鐵、台鐵交錯運用，所以基於鼓勵民眾使用大眾運輸，基於要節能減碳，中央政府用補助來獎勵各地方、各生活圈的地方政府，能夠提出各種彼此配套互動、彼此能夠結合的方案，鼓勵市民、鼓勵民眾在生活圈裡面各種交通工具交叉使用，更達到不但能夠節能減碳、能夠方便運輸、能夠使用大眾運輸工具，更能夠讓整個交通事故減少，中央也非常願意大力補助地方。
蘇貞昌也說，希望大家提出更好的方法來，不是只有在首都生活圈，而是全台灣各個生活圈都能夠往這方面發展，是行政院樂意看到的，也願意補助的。
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