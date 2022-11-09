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台積電赴美掏空半導體人才？經長王美花：台廠多有國際布局

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者曾原信攝影／報系資料照
經濟部長王美花。記者曾原信攝影／報系資料照

國民黨立委李貴敏今（9）日於立法院質詢時指出，台積電（2330）上周整機將人才送往美亞利桑那州台積電廠，質疑讓「台清交成」培育人才都出走。經濟部王美花則認為，台積電赴海外設廠本來就須先由國內工程師支援，台灣企業目前也多有國際布局，非台積電獨有現象。

李貴敏說，先前質詢對於台灣半導體人才是否出走提出關心，當時王美花說絕對沒有出走情勢，但上周台積電又整廠輸出。經濟部長王美花說，專機輸出屬於公司情形，所以經濟部不清楚。

李貴敏追問，經濟部是否可以保證台積電技術出去之後，人才不會一併輸出？王美花則認為不能這樣說，因為不管台積電赴美國、日本都勢必要國內工程師去支援，不會全部都用外國人。

李貴敏直說，隨著台積電到處投資，也相當於把台灣「台清交成」訓練出來人員出走幫其他國家服務，讓台灣人才空洞化，也符合台灣政府政策嗎？

王美花反駁，台灣廠商本身就許多國際布局，國內人才本來就會到國外交流；她接著說，台積電也有在南京設廠，除了雇用當地人也有國內工程師支援。

李貴敏更說，除了美國、日本，經濟部最近也說要協助立陶宛建立半導體人才，　最後要求經濟部，針對此事對台影響性提出評估報告。

台積電 經濟部 王美花

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