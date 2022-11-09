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台塑新智能宣布投入調頻備轉 穩定台灣電網

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑新智能宣布，位於彰化台塑生醫觀光工廠設立1.2MW/1.3MWh儲能系統，已在10月20日正式上線，以需量反應身分之表後儲能系統加入台電電力交易平台，參與靜態調頻（s-Reg）輔助服務，創下台灣先例。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，產業發展與環境永續並重，共生共榮，一直是台塑企業規劃產業布局最重視的策略與執行重點!透過擴大儲能系統布局，加速推動新能源產業鏈整合，將可有助於台灣在擴大再生能源占比的同時，穩定台灣電網供電能力與穩定性。台塑新智能另同時規畫將於台化彰化廠區建置100MW/300MWh電網級超大型儲能站，用以參與台電電力交易平台增強型動態調頻輔助服務(E-dReg)，將持續努力為協助台灣再生能源穩定發展善盡心力。

台塑新智能自2022年7月5日成立以來，積極布局新能源發展，其中，建置於台塑生醫彰化廠1.2MW/1.3MWh的儲能站日前正式投入台電電力交易平台，參與調頻備轉輔助服務，是全台第一個成功搭配工廠負載與儲能系統的案場，上線以來平均執行率高達百分之百，為儲能領域創下新的里程碑，強化台灣電網韌性。

在能源轉型政策引導之下，台灣再生能源發電占比近年大幅拉高，其中又以太陽光電及風電為主力。再生能源容易受到環境因素導致發電量的不穩定，進而影響電網品質，因此具有快速反應及緩衝功能的儲能系統，可利用其及時輸出或輸入能量來維持電網頻率的穩定性。

此套儲能系統運轉時，必須同時考慮工廠負載及台電電網頻率，在調控上具有強大的挑戰性，台塑新智能透過技術研發優勢，精準處理計算兩套變動因素，可同時因應電網頻率及工廠負載變動，瞬間以1.2MW滿載功率輸出，協助穩定台電電網。

台塑新智能完全使用自主生產的電池系統，並經過UN38.3、UL1973、IEC62619、IEC60730、S-JET及UL JAPAN的JISC-8715-2等國際指標性認證，關鍵的能源管理系統也完全由自行開發，厚植儲能產業實力。

台塑 台電 再生能源

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