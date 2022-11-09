加速運具電動化 近八成年輕族群期待新購電動機車補助

支持淨零排放、挹注政府資源、強化基礎設施、降低購車成本，台灣智慧移動產業協會（SMAT）發布「政府政策影響民眾購買電動機車意願」調查，結果顯示，民眾最盼望政府以「購車補助」降低油電轉換成本，七成以上受訪者認為，政府提高補助金額對順利達成政策目標最有幫助；近八成年輕族群表示，恢復「新購」補助，可有效提高購買電動機車的意願。

SMAT秘書長郭錦程表示，政府制訂2030年新售電動機車比例應達35%，但去年實際新售電動機車比例僅11.6%，距離政策目標尚有一段顯著落差，顯示政府需要加快腳步，務實訂定逐年目標。

郭錦程表示，依照調查結果，政府如要透過具體政策，加速推動運具電動化，落實環保，「增加購車補助」仍是最直接有效的方案，主要是可以降低油電轉換成本，有助提升民眾購買電動機車意願。

郭錦程認為，除經濟部持續對購買合格電動機車民眾提供購車補助外，若環保署能夠依循往年成功經驗，對新購電動機車的民眾亦能提供補助，或者針對經濟負擔較吃重的年輕族群增加「首購族補助」，都將對「2050淨零排放」帶來具體實質助力。

郭錦程表示，國發會在3月公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，已為台灣的電動機車產業設下關鍵的中長期目標，從調查中也看到，80.3%民眾支持2050淨零排放、77.6%同意運具電動化是重要政策，同時更有高達82.2%受訪者力挺政府應逐年規劃具體目標。

郭錦程表示，盼望跨部會將在今年底提出的運具電動化行動方案能更精準可行，讓民眾對政府政策更有信心，亦讓產業界有更明確可依循的方向，此外，淨零轉型更是產業轉型的重要契機，台灣機車密度高居世界之首，有1400萬輛油車需要轉型，未來更有機會將二輪運具電動化的成功模式外銷國際市場，打造下個兆元產業、台灣之光。