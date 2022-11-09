大陸進口卜特蘭水泥續課反傾銷稅91.58％ 為期5年

財政部關務署今（9）日公告，對中國大陸產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅第2次落日調查案，自公告日起，中國大陸所有製造商或出口商，按現行核定稅率91.58%繼續課徵反傾銷稅，為期5年，至2027年11月8日止。

關務署說明，我國自2011年5月30日起，對卜特蘭水泥第I、II型及其熟料課徵反傾銷稅，今年2月18日公告進行第2次落日調查，經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且經濟部綜合分析評估，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯負面效果，因此，決議按核定稅率繼續課徵。

另一方面，關務署也提到，對於自馬來西亞、印尼及泰國產製進口浮式平板玻璃反傾銷調查案，財政部初步認定有傾銷事實，經濟部初步認定對國內產業造成實質損害；但依本案調查所得資料研判，尚無須為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害而臨時課徵反傾銷稅。

關務署也說明，財政部將繼續進行傾銷最後調查，依實地查核結果或其他新事證，可能導致不同的傾銷差率或結論。

針對3國進口的浮式平板玻璃涉案廠商，傾銷差率初步認定介於22.08%至137.28%之間，包括馬來西亞Xinyi Energy Smart（Malaysia）Sdn Bhd為22.08%、其他製造商或出口商129.32%；印尼PT Asahimas Flat Glass Tbk為5.76%、其他製造商或出口商137.28%；泰國AGC Flat Glass （Thailand） PLC.為0%、Guardian Industries Corp Ltd.及Guardian Industries Rayong Co. Ltd.為28.96%、其他製造商或出口商57.39%。

關務署進一步說明，依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，財政部應於初步認定公告次日起60日內，完成傾銷最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部於40日內作成傾銷是否損害我國產業之最後調查認定。財政部於接獲經濟部有損害我國產業通知次日起10日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。