台灣不只荷蘭病、還有日本病？ 財長：產業結構不同

台灣產業發展集中科技業，外界關注是否有「荷蘭病」的隱憂？也有人擔心少子化加上貨幣貶值，會不會出現「日本病」狀況？財政部長蘇建榮今（9）日表示，我國與日本、荷蘭產業結構不太一樣，雖然目前高科技業一支獨秀，但政府持續推出5+2產業創新，加上6大核心產業，台灣產業結構長期還是會持續優化，沒有所謂荷蘭病或日本病現象。

立法院財政委員會今天邀請輸出入銀行、台灣金控、台灣菸酒公司等單位進行業務報告，蘇建榮受邀備詢。

國民黨立委林德福再度提及荷蘭病問題，「我們是荷蘭病還是日本病？」，除了荷蘭病隱憂，日本的少子化、日圓貶值現象，台灣貧富差距越拉越大、且是全球最低生育率，日本病是否也是台灣的病徵？「我們希望台灣經濟發展沒有生病」。

蘇建榮說，央行已明確說明國內無荷蘭病，央行有專業判斷，「我也同意這樣看法」，雖然這幾年台灣高科技一支獨秀，但國內還是以中小企業為主，實際走入民間看，中小企業活力很強，仍有很多隱形冠軍。

至於是否有日本病狀況，蘇建榮強調，少子化是先進國家共同跡象，日本、台灣、韓國都面臨相同情況，但我國與日本、荷蘭產業結構不太一樣，政府持續推出5+2產業創新，加上6大核心產業，台灣產業結構長期還是會持續優化。

他也提到，台灣是小型開放經濟體，受到國際衝擊不可否認，但台灣中小企業占比高，產業調整因應上，策略要提高承受衝擊的韌性，舉例而言，以前台幣匯率在35元上下，升值到2字頭，有些產業會受不了，但在產業韌性提高下，仍度過壓力。

蘇建榮認為，如果財政政策要平衡分配不均問題，學理上普遍認為可透過租稅政策，但面臨國際競爭下，很難從租稅面解決問題，而是從支出政策比較可以達到，近年政府也加強對社福支出著手。

他進一步說，分配不均是全球化的結果，台灣是小型開放經濟體，要思考如何透過政策扭轉情況，一定要面對全球化衝擊，可行方式就是從政策調整，對於所謂荷蘭病、日本病問題，各部會都了解此警訊，財政部政策上也會審慎關注。