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明年度購煤預算成長2.5倍 台電：購煤量不比今年多

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
圖為台電示意圖。報系資料照
圖為台電示意圖。報系資料照

立法院經濟委員會今（9）日審查台電、台水2023年度預算。國民黨立委楊瓊瓔指出，台電明年購煤預算較今年成長2.5倍，質疑是否購買量也會增加？經濟部次長、台電代理董事長曾文生則說明是因應國際燃料波動，承諾採購量、預算編製量絕對不會比今多。

楊瓊瓔質詢表示，台電趨勢就是綠能極大化，今年度購煤預算650億元，明年卻編列1,732億元，這樣違背政策目標。曾文生說明，主因為國際燃煤單價成長非常高。

楊瓊瓔說，購煤預算成長超過兩倍半，民眾看到都嚇死，擔心購買量是否加倍。曾文生先說，因為所有電力系統發電量牽涉到該年度水利情況等，承諾不會超過法定承諾量，若可以減少火力發電，會優先減少燃煤機組，強調會將購買量控制在環評承諾下。

但楊瓊瓔進一步要求台電明確承諾，今年雖然預算加倍，但這是因應國際能源價格浮動，曾文生再次承諾，「我們正式承諾妳，我們的採購量、預算編製量絕對不會比去年（2021年）多。」　

經濟部長王美花也說，剛剛台電已經有承諾用電足夠能降下的一定是優先從燃煤減少，也會符合環保承諾。

台電 曾文生 經濟部

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