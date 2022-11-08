鈞興-KY電動工具客戶急單挹注 未來營收有望逐月升溫
精密齒輪大廠鈞興-KY（4571） 公布10月合併營收為1.66億元，較去年同期減少8.8%；累計前十月合併營收20.11億元，較去年同期減少13.8%。鈞興表示，電動工具客戶急單挹注，有望創造未來營收逐月升溫。
鈞興指出，今年受到美國升息、俄烏戰爭等因素影響，電動工具、園林工具等主要客戶加大庫存管理，並調整下單節奏延後出貨，使得10月及前十月營收較去年同期減少。
但鈞興強調，憑藉公司為電動工具、園林工具、工業機器人等各領域客戶主要合作供應夥伴，並持續加大新款產品研發合作計畫，未來若美國升息、俄烏戰爭等事件結束，營運應可逐步回升。
根據國際專業研究機構Future Market Insights報告，預估2022年全球電動工具市場規模達333.6億美元，且看好主要國際品牌持續針對電動工具產品性能、效率與創新技術投入研發。
加上各國政府推動基礎建設，以及居家裝修、車用等領域市場良好需求，帶動全球電動工具市場至2032年，每年年複合成長率有5.1%力道，推升整體市場規模將達到512億美元，有助於創造鈞興業務的良好發展條件。
此外，隨著國際品牌大廠供應鏈採購逆全球化趨勢，集團旗下擁有珠海廠、越南廠等兩大生產基地，可有效滿足品牌客戶彈性供應需求，並有機會進一步創造集團拓展新客戶業務轉單。
展望第4季，在電動工具客戶近期急單的挹注下，鈞興持審慎樂觀看法。對於明年度的營運，若美國升息告一段落、俄烏戰爭能儘快結束，有信心營運可以重新回成長軌道。
鈞興表示，目前與客戶共同開發明年新產品案件量，不但較去年同期增加，且觀察電動工具、工業機器人等主要客戶下單力道已出現回升跡象，有望創造整體營運淡季不淡的表現。
此外，集團仍積極推進電動助力車(E-Bike)業務進展，針對下管型中置電機標準品進行客戶送樣認證，同步與品牌客戶投入客製化中置電機產品開發，可望成為未來營運新的成長引擎。
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