進軍國防工業？雷虎：堅持「國機國造」

無人機大廠雷虎科技（8033）今（8）晚發布重訊表示，雷虎科技為股票上市公司，參與國家計畫均依照法令規定排除中國大陸供應鏈，並遵循資安規定；公司未來也會持續秉持「國機國造」原則，進行無人機生產製造事宜。

雷虎科技指出，該公司是通過「經濟部」產業升級創新平台輔導計畫「雷虎科技軍民通用尖端長程無人直升機籌件計畫」審議，屬於主題式研發計畫。至於如何進軍國防工業，均依最嚴謹、百分百台灣製造原則，後續將依照規範進行。

雷虎科技今年在無人機發展上有重大突破，不但獲邀參加「美國台灣形象展」，稍早並通過經濟部籌件計畫審議，有助進軍國防軍工產業，因此吸引投資人目光，近期股價表見相對亮眼。

立法委員8日質詢行政院長蘇貞昌時指出，國慶煙火晚會中，由台灣希望創新主導的無人機表演，全為大陸高巨創新無人機產品，要求政府進行調查。

針對雷虎董事長擔任台灣希望創新董事，雷虎科技強調，對該公司純屬投資性質，也未參與經營管理及供應零組件。

近期，外界關注的雷虎與中華電信合作開發的無人機中央控制指揮塔，以及計畫研發作戰半徑達200公里的大型軍民通用無人直升機T-400，所有零組件「百分百為台灣製造、全為國造」，台灣供應鏈在此間發揮最大作用。

雷虎科技原為生產遙控模型車、飛機等產品，近幾年朝多角化方向發展，陸續投入牙機及無人機領域，其中又以無人機產品，因俄烏戰爭及政府發展無人機國家隊而聲名大噪。

台美擴大合作供應鏈，雷虎科技稍早就獲邀參加在美國首府華盛頓舉行的「2022美國台灣形象展」，首度展出與中華電信合作開發的無人機中央控制指揮塔，應用於群飛通訊及反制無人機防禦系統產品。

另在9月中舉行的亞洲最大國防展「韓國國防博覽會（DX Korea）」展會中，雷虎科技也與創未來科技合作發表無人機偵測雷達，以及無人機攔截器整合系統，受到市場矚目。