10月核心CPI年增2.96％飆14年新高 重要民生物資漲幅近7％

主計總處今天發布10月消費者物價指數（CPI)年增率2.72%，較上月微降0.03個百分點，主要是外食費、肉類、蛋及房租費用仍上漲。扣除蔬菜水果及能源的核心CPI年增率飆升至2.96%，是14年新高，主因國境開放後娛樂服務費上漲。另外行政院監控的17項重要民生物資年增率漲到6.90%，也是近14年高點，老百姓平常生活支出仍有沈重壓力。

主計總處表示，10月CPI較上年同月漲2.72％，主因外食費、肉類、蛋類、水產品、房租、家庭用品上漲所致，但水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

在今年3月消費者物價指數年增率飆破3%後，連續五個月都超過3%，直到8月年增率回落2.66%，終止連五個月破三，9月再度微升到2.75%，10月再微降至2.72%。但扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI年增率飆升至2.96％，較九月更高。

七大類中變動影響較大者，以食物類年漲5.17％最多，其中蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲34.53％及5.84％，加以水產品、外食費、調理食品、蔬菜及乳類各漲6.51％、6.40％、6.32％、3.74％及3.74％所致，惟水果價格下跌3.77％，抵銷部分漲幅。

居住類漲2.42％，其中住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.13％、4.02％及2.02％。其他生活雜項上漲2.22%，諸如美容及衛生用品、金飾及珠寶等個人隨身用品，以及看護等個人照顧服務費用也都上漲。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，核心CPI年增率2.96%創14年新高，主要是防疫鬆綁後，休閒娛樂相關消費需求提升，國外旅遊團費上漲，且國內遊樂場優惠陸取消，因此娛樂服務費上漲3.15%，是13個月新高。

9月行政院關注的17項民生物資CPI年增率從9月的5.84%飆升到10月的6.90%，漲幅驚人，其中舉凡衛生紙、雞蛋及麵包等價格漲幅都很明顯。

10月外食費年增率6.40%，較9月年增率6.54%略降，主計總處表示未來外食費年增率可望逐月縮小。

10月躉售物價指數（WPI）較上年同月漲11.09％，其中進口物價指數以新台幣計價較上年同月漲14.74％。若剔除匯率變動因素(新台幣對美元較上年同月貶值 12.64％)，以美元計價較上年同月漲0.23％，主因礦產品及植物產品等價格上漲。