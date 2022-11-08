2022年Q3創投投資 降至2020年Q2以來的最低水平

KPMG安侯建業今(8)日發佈最新一季2022 Q3《創投脈動：全球創業投資分析》報告，結果顯示，本季度新創企業在7,817筆融資交易案件中，共募集了870億美元，全球創投投資降至2020年第二季度以來的最低水平，儘管所有主要地區都吸引了至少一筆10億美元以上的巨額交易。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟分析，隨著市場狀況的惡化，投資者將會越來越關注具有成熟商業模式和能夠證明營收的公司，預期這種現象將會持續加深，從全球多家創投、私募公司和私人辦公室偏向投資重點放在中後期交易案件更能驗證此現象。不同地區新創企業則發現，在天使輪和種子輪階段以外的融資交易變得越來越困難。這樣的壯抗將帶來長期影響，若早期新創企業數量減少，將影響全球創投市場健康，特別是在其他階段沒有產生收入或營收證明的新創企業，在下一輪融資時將陷入困境，這將會推動成熟行業汰弱留強，留下行業中的佼佼者。

簡思娟表示，以消費者為中心的企業受到越來越多的檢視，特別是在COVID-19 大流行病期間顯著增長的行業，包括快速食品和雜貨配送，因此全球創投對於在大流行期間轉變的消費者購買行為，有多少是可以留存下來以及具有長期可持續性的商業模式持有疑慮。接下來的幾個季度，快速物流領域可能會出現震盪，隨著更具彈性的新創企業脫穎而出，將可能促使其他企業消失在市場上。

醫療保健和生物技術一直是創投關注的熱門領域，大流行病將該領域的投資推向創新高度。儘管此領域的融資活動有放緩現象，但人口老化、人才短缺和現代化的健康需求系統等趨勢，促使這些領域在可預見的未來仍有高度吸引力。人工智慧賦能的生物技術在2022年第三季度持續受到創投高度關注，除了居家測試和護理等領域之外，創投對心理健康解決方案的興趣增長。總部在美國的虛擬護理和家庭治療新創企業Bioformis融資3.2億美元，總部在英國的家庭護理新創企業Cera Healthcare Technology Systems 融資3.12 億美元、總部在中國大陸的生物科技新創企業Sironax融資2億美元。

報告中提出，預計大環境挑戰將持續到2022年第四季度，創投投資將維持保守態度，關注的標的以具有彈性商業模式和能夠證明盈利能力的新創公司為主。隨著創投進行嚴謹的盡職調查，特別是在財務預測方面，融資案件成交將可能花費更多時間完成。新創公司將會更重視業務規模調整，以保存現金並為新一輪融資做好充分準備。

預計公開上市IPO的大門仍將牢牢關閉，促使新創企業開始考慮併購活動作為替代的出場計畫，未來可從一些行業觀察到併購以及因無法進行下一輪融資而尋找潛在併購買家的現象。

在本季報告中，KPMG研究了本季度創投市場發展情形，並探討各種全球及區域趨勢，其中的亮點包含：

1. 美洲、歐洲和亞洲創投投資降至2020年以來最低點

2022年第三季度各地區的創投投資額和投資交易數量為自2020年以來的新低。美洲創投投資額急劇下降，從2022年第二季度的760億美元下降至第三季度的450億美元。歐洲創投投資額也出現類似的急劇下降，從2022年第二季度的310 億美元降至第三季度的180億美元。亞洲地區經歷了2022年第二季度的創投投資額急劇下降後，第三季度進一步下調，從上季度260億美元下降至210億美元。

2. 能源行業獲得更多資金動力，更廣泛ESG領域吸引創投資金

能源行業是最大贏家之一，全球多家企業都吸引巨額融資。除了電池製造新創企業Northvolt和電動汽車基礎建設新創企業TerraWatt獲得10億美元以上的巨額交易外，總部位於美國的電力開發新創企業TerraPower 融資7.5億美元、總部位於中國大陸的新創企業Gokin Solar融資3.69億美元。2022年第三季度，在總部位於美國的碳中和新創企業Xpansiv 5億美元融資帶動下，ESG領域更廣泛地吸引創投進行投資。

3. 新創企業需考慮替代方式以避開估值下降進行融資

在過去兩個季度中，全球多家企業的估值都出現暴跌現象。2022年第二季度，上市公司的估值下降更為明顯。2022年第三季度，全球創投投資市場出現多輪估值下跌現象，包括先買後付的新創企業Klarna以67億美元的估值融資8億美元，遠低於2021年融資時的456億美元估值。

雖然擁有強大或具盈利商業模式的新創公司可能會繼續向傳統創投進行融資，但其他新創企業對替代融資解決方案表現出越來越大的興趣，這意味著他們欲避免或延遲他們的下一輪融資。舉債融資 (debt financing) 的挑戰在於成本高昂，特別是對沒有資產的新創挑戰更大。

4. 企業創投(CVC)投資縮手，但持續保持高度關注力

全球企業創投 (CVC) 投資在2022年第三季度出現拉回現象，主要原因是企業創投開始表現出與機構投資相同的謹慎態度。雖然企業創投通常會在市場狀況惡化時迅速撤出資金，現在市場資金低於2020年與2021年的資金高峰，但反而有助於維持投資資金穩定度。在許多地區，一些企業受到創新需求的壓力正站在十字路口，像是：能源、汽車和金融等關鍵行業。企業創投現在顯得相對保守且速度緩慢，但這樣的現象有助於保持企業創投活動的發展。許多企業也高度關注新創企業面對的挑戰和估值不斷下降的環境變化，觀察未來幾個季度能否以更實際的價格進行策略收購。