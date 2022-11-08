加工處深化中軟廠商創新智慧應 15家企業、學校展成果

經濟部加工處為促進台中軟體園區智慧創新產業發展，協助製造業解決智慧化生產過程中的瓶頸，今（8）日舉辦「台中軟體園區智慧應用創新發展成果發表會」，邀請15家廠商與學校單位展示成果，加深區內外廠商相互媒合。

加工處楊伯耕處長表示，台中軟體園區發展至今，已核准193家廠商投資進駐，投資金額超過130億元，為促進台中軟體園區智慧創新產業發展，加工處致力於整合產官學研資源，將區內廠商、新創團隊及學研能量推薦給產業，達到產官學三贏。

本次活動委由中軟產學訓聯盟辦理，聯盟理事長同時也是朝陽科大校長鄭道明表示，聯盟整合園區產業與學界資源，讓新創團隊擁有展露能量之平台，成立至今，中軟園區加速器基地新創團隊進駐累計已有46家。

另外，本年度也與東海大學合作辦理第三屆「智慧中軟x創新約農競賽」，透過競賽進而與產業產生鏈結，本次競賽共評選出大專組與新創組共17個得獎團隊，並於今天成果發表會中頒獎。

成果發表會安排15個單位展出，其中包含永智顧問提供碳資產管理的全方位服務；聯曜企管展示分享與聯夏食品合作領料及生產產品之AI預測計畫；慧演智能專為航太、電子周邊、金屬等製造業提供AI影像辨識與流程優化平台；雄欣科技技術融合人工智慧、大數據分析、物聯網感測、資料湖泊技術、以創新價值與體驗為中心的混合雲管理系統。

此外，僑光科大持續參與台中軟體園區3D導覽系統建置與維運；朝陽科大及中部等多個產學單位注入產學合作量能，切合產業需求，落實產業回饋社會責任。