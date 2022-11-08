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台企銀前10月賺237.38億 創歷史同期新高

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
台企銀今天公布營運表現，10月稅後淨利達12.28億元、前10月合併累計自結淨收益237.38億元。本報資料照片
台企銀今天公布營運表現，10月稅後淨利達12.28億元、前10月合併累計自結淨收益237.38億元。本報資料照片

台企銀今天公布營運表現，10月稅後淨利達12.28億元、前10月合併累計自結淨收益237.38億元，以及各項提存前稅前淨利、稅前淨利、稅後淨利等財務數據表現，均創歷史新高紀錄。

台企銀表示，延續前三季業績走揚的氣勢，10月稅後淨利達12.28億元，較上月成長43.66%，突破前次新高，再度創下該行有史以來單月獲利最高紀錄，同時前10月合併累計自結淨收益237.38億元，較去年同期成長18.34%。

各項提存前稅前淨利116.24億元，較去年同期成長25.11%；稅前淨利99.92億元，較去年同期成長103.58%；稅後淨利83.16億元，較去年同期成長93.75%，相關數據表現皆續創歷年同期新高紀錄，獲利大豐收。

台企銀分析，前三季受惠市場升息，挹注利息淨收益不斷攀升，且財富管理手續費收入持續增加。另該行資產品質較過往大幅改善，風險承擔能力提升，整體經營績效穩定成長。

台企銀也提到，前10月合併每股稅前盈餘1.24元，合併每股稅後盈餘1.04元，合併每股淨值12.43元，今年多元獲利策略效益顯現，將力拚全年營收與獲利再攀巔峰。

台企銀 財富管理

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