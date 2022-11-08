台企銀前10月賺237.38億 創歷史同期新高

美國已通過晶片補助法案，宣示提升美國半導體製造比重決心，但拜登政府為了達到2050年淨零碳排目標，今年8月通過《通膨削減法案》，將投入近3,700億美元用於降低碳排放和推廣綠色技術，一般認為，這是美國有意將太陽能製造拉回美國的起手式。

2022-11-08 11:13