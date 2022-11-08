國內百大集團營收創高 CRIF3大警示：防「極盛而衰」

CRIF中華徵信所今（8）日最新發布的今年度「台灣大型集團企業研究」調查結果顯示，百大集團受惠於全球持續加大轉單給台灣的力道，台灣幾乎是全球「疫情經濟」效益的最大獲益者，百大集團自然也成為最大贏家。但CRIF提醒，迎接景氣寒冬，百大集團勿輕視「慢性經濟衰退」，並提出3大警示趨勢。

CRIF指出，去年台灣百大集團史上首度締造零虧損集團的歷史新紀錄，營運績效更創下資產總額、營收總額、稅後純益總額在內的9大歷史新高，百大集團營運達到巔峰。

不過，在今年俄烏戰爭持續，以及美國為降低通貨膨脹而強烈升息，加上持續性的在半導體產業制裁中國大陸的情形下，明年全球步入經濟衰退的機率很高。CRIF認為，百大集團必須提防「疫情經濟」由「極盛而衰」的衝擊。

CRIF指出，百大集團所創下的9大歷史新高，第一是分子企業創新高，去年百大集團分子企業較前年大幅增加149家，創下8868家的歷史新高，也為連2年分子企業創新高；第二是百大集團國內分子企業創新高，去年國內分子企業較前年增加99家，因而創下3086家的歷史新高。

第三是資產總額創新高，去年百大集團資產總額成長10.05％，為2018年美中貿易戰以來，首度資產成長率破10％，以資產總額131兆9110億元創歷史新高。第四是營收總額創新高，去年百大集團營收總額達35兆3457億元，較前年的30兆653億元大幅成長17.56％，創下營收總額歷史新高。

第五是稅後純益總額創新高，去年百大集團稅後純益總額高達3兆7467億元，超過2019年及前年稅後純益總額的總和3兆5131億元。第六是稅後純益總額成長率創新高，百大集團稅後純益總額在2018年及2019年連續兩年衰退後，又連續兩年成長，並去年稅後純益總額成長率高達85.70％，也為歷史新高。

另三個新高，則是因稅後純益總額大幅成長，因此百大集團的平均純益率、平均資產報酬率、平均淨值報酬率也分別創下16.51％、6.41％、15.32％的歷史新高。

CRIF分析，9大歷史新高主因美中貿易戰以來，全球供應鏈持續擴大轉單效益，持續激勵百大集團投資，但最重要還是來自紮實的製造能力，以及加大研發創新力道所帶來的結果，這也一直是台灣的硬實力。因此，當景氣反轉向上時，百大集團便能抓住時機創造輝煌的營運成長。

不過，CRIF提醒百大集團，迎接景氣寒冬，勿輕視「慢性經濟衰退」，也對百大集團提出3個警示趨勢，第一，不要輕看「慢性經濟衰退」的威力，因為V型反彈的「疫情經濟」來的快也去的快。被疫情壓抑的報復性消費激情被滿足，市場需求下滑，「疫情經濟」已宣告結束。

第二，審慎迎接氣寒冬，對百大集團來說，經歷疫情榮景之後，全球經濟放緩，也形成一個新的營運壓力，不僅要調節庫存、減少支出、做好財務控管，更要有正面積極因應策略，迎接一個景氣寒冬。

第三，核心技術、本土產能、產業話語權為3大關鍵要素，鞏固台灣諸多戰略產業在全球供應鏈的「不可被替代性」。過去五年百大集團國內子企業增加330家，尤其是2019年開始，國內分子企業增加家數都遠高於海外投資及中國大陸投資，顯示百大集團對於國內投資的信心增強，願意優先在國內加碼投資，因而對台灣就業貢獻很大。