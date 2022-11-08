燒進科學園區！竹科南科半導體、精密機械業實施無薪假

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,482家、15,782人實施無薪假，較上一期減少138家、1,433人，內需產業和製造業皆微降。但勞動部表示，部分製造業者現與勞工協商延續實施無薪假，可能下期就會反映，後勢值得關注。

值得注意的是，無薪假已燒進科學園區。統計顯示，目前竹科和南科各有一家業者通報37人、101人實施無薪假。勞動部說，都是電子零組件業。據了解，竹科為半導體業、南科為精密機械業，每月皆實施四天無薪假。

事實上竹科曾在9月之前通報一家旅行社、18人實施無假，但10月通報人數增至37人至今。南科則是在9月底通報101人實施無薪假至今。中科目前尚未見有無薪假。

統計顯示，目前製造業有218家、3,970人實施無薪假，較上一期減少5家、179人，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，包括汽車零組件、機械設備、工具機業者等小型業者，各有30多人取消無薪假；但他坦言，這都是因無薪假實施期間到期，業者與勞工協商下一期無薪假，很有可能未來陸續反映在統計上。

至於內需產業無薪假情勢，則隨著邊境開放措施呈降溫。黃維琛表示，支援服務業（含旅行社）有一家大型旅行社解除470多人無薪假，截至目前止，市場上所有大型旅行社都已解除無薪假，目前實施無薪假都是小型旅行社，須待上游航班陸續恢復正常，商機才會擴散出來。

黃維琛並表示，運輸倉儲業無薪假人數降至千人以下，較上期減少233人，部分航空公司及地勤支援單位陸續解除部分數量勞工的無薪假；批發零售業則較上期減少241人，其中有一家眼鏡連鎖業者解除130多人無薪假。

勞動部統計，各業中，目前以支援服務業（含旅行社）實施無薪假人數7,365人最多，製造業3,970人次之，批發零售業1,315人排名第三。