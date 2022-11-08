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國產進入旺季效應 10月合併營收19.55億元、月增11.7%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）今（8）日公布10月合併營收19.55億元，較上月增加了2.04億元，月增率11.65%。在旺季效應帶動下，營運達成率超過100％。其中與混凝土相關的本業，10月份國內銷售額達14.81億元，月增10.52%、年增2.49%，創下歷史前六高紀錄。

國產今年1到10月集團累計營收174.64億元，與去年累計營收相較，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。

國產建材實業日前也公布第3季財報，前三季稅後淨利35.37億餘元，年增66.45％，前三季每股稅後純益（EPS）2.94元，除了創史上同期最高紀錄外，更較去年同期的1.75元，增加了1.19元，年增幅度高達68％。由於第4季是混凝土傳統旺季，營利與營收皆站上高檔。

國產表示，因應科技建廠與台商回流設廠需求，除了全台各地的科學園區不斷擴大規模，經濟部也主動規劃設置產業園區，讓大高雄與大台南形成半導體S廊道，同時持續北延嘉義、雲林科技園區，招商作業啟動、產業軸帶成形，成為台灣西部科技廊道樞紐。

國產建材實業在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，因此這些優勢不斷獲得全台眾多須要品質、又要短時間大量澆築的科技建廠與指標建案青睞，不斷創造營運高峰。

國產建材實業強調，除了營運持續站在高崗外，旗下全台擁有45.7萬坪的資產，經過數十年的購入，包括位於精華區的南港大型開發案、台南新地王平實營區重劃區旁的國賓影城南風村等龐大資產，現在均價值不斐。

所以現在國產建材不僅本業表現屢創佳績外，資產活化更是集團營運優勢的強大引擎動能，如位於南港的大型開發案即將在本月22日舉辦正式的動工典禮，潛在開發利益相當龐大，不僅可為集團創造最優化的競爭優勢，也都將不斷的推動未來營運獲利持續的創高。

營收

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