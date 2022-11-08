全球疫情經濟最大受惠者 台灣2021百大集團首見無人虧損

CRIF中華徵信所今(8)日發布2022年版台灣大型集團企業研究調查，結果顯示，台灣資產總額前100大的集團，2021年首次寫下台灣百大集團史上「家家零虧損」的歷史新頁，營運績效更創下，資產總額、營收總額、稅後純益總額等在內的九項指標歷史新高，創造百大集團營運巔峰。

CRIF指出，百大集團指，資產總額與營收總額同時達新台幣50億元以上，且資產總額排名前100名的集團，今年百大集團資產總額取決點為749.4億元。

受惠於全球持續加大轉單給台灣的力道，台灣2021年幾乎成了全球疫情經濟效益的最大獲益者，百大集團自然也成為最大贏家。

CRIF表示，雖然百大集團在2021年創下九項指標歷史新高，不過在2022年俄烏戰爭持續，以及美國為降低通貨膨脹而強烈升息，加上持續性的在半導體產業制裁中國大陸的情形下，2023年全球步入經濟衰退的機率很高。百大集團必須提防疫情經濟由極盛而衰的衝擊。

CRIF表示，百大集團所創下的九大歷史新高，第一是百大集團分子企業創新高。2021年百大集團分子企業較2020年大幅增加149家，創下8,868家的歷史新高，也是連續兩年分子企業創新高。

第二是百大集團國內分子企業創新高。2021年百大集團國內分子企業較2020年增加99家，因而創下3,086家的歷史新高。

第三是資產總額創新高。2021年百大集團資產總額成長10.05％，為2018年美中貿易戰以來首度資產成長率突破10％，以資產總額131兆9,110億元創下歷史新高。

第四是百大集團營收總額創新高。2021年百大集團營收總額達35兆3,457億元，較2020年的30兆653億元大幅成長17.56％，創下營收總額歷史新高。

第五是百大集團稅後純益總額創新高。2021年百大集團稅後純益總額高達3兆7,467億元，這個數字甚至超過百大集團2019年及2020年稅後純益總額的總和(3兆5,131億元)。

第六是百大集團稅後純益總額成長率創新高。百大集團稅後純益總額在2018年及2019年連續兩年衰退後，又連續兩年成長，並且2021年的稅後純益總額成長率高達85.70％，創下歷年稅後純益成長率的歷史新高。

至於另外三個新高，則是因稅後純益總額大幅成長，百大集團的平均純益率、平均資產報酬率、平均淨值報酬率也分別創下16.51％、6.41％、15.32％的歷史新高。