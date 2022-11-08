聯電10月營收月減 法人對後市展望中立

聯電（2303）10月營收較上月下滑，符合市場預期，分析師表示，半導體景氣面臨修正，預期至明年上半年，客戶投片動能將持續縮減，聯電產能利用率受影響，對後市展望看法中立。

分析師指出，聯電10月營收月減3.4%，主要受通貨膨脹和俄烏戰爭影響，聯電面臨需求疲弱，無法避免受到半導體業庫存調整影響，但聯電會與客戶密切合作，以因應當前市場情況。

聯電表示智慧手機、個人電腦和消費電子產品的需求降溫，目前還沒看到回溫，但車用及工業等領域，需求仍佳。

市場預估聯電第4季晶圓出貨量季減10%，產能利用率90%，整體產品以美元計價的平均出貨單價與上季持平，毛利率將下滑，單季每股稅純益（EPS）約逾1.7元。

展望2023年，全球各產業都受到高通膨的影響，晶圓代工產值可能下滑，目前市場能見度較低，2023年營運表現有待進一步觀察。

美國擴大對中國大陸半導體產業的管制對聯電營運衝擊應有限，歷經過去三年的超級循環周期，半導體業目前正進入庫存調整期，聯電將透過差異化的產品組合，和全球客戶合作，應可度過周期性的波動，市場預估聯電2023年EPS約6.1元。