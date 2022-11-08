集雅社前三季EPS 2.18元、年增逾4成 衝大尺寸電視銷售

集雅社（2937）公布第3季財報，單季營收7.92億元，年增31.01%，稅後淨利909.4萬元，EPS 0.25元，年增13.64%；前三季累計營收25.76億元，年增27.92%，稅後淨利8018.1萬元，EPS 2.18元，較去年同期成長43.42%。面對今年百貨周年慶和電商雙11大檔期，集雅社表示，大尺寸電視價格今年一路下滑，加上世界盃足球賽開打在即，年底前可望有一波買氣，將助攻第4季營運表現。

電視和電腦螢幕不斷追求精致的解析度，但必須搭配更大的尺寸才能感受畫質的細膩與清晰，也因此國內外面板業者近年來積極布局擴充中大尺寸面板產線和產能。產業調查研究機構TrendForce指出，2022年市場上40到59吋面板出貨比重約佔55%，國際電視大廠聚焦60吋以上大電視，市佔率上看20%，顯見中大型尺寸螢幕已成為市場主流。

集雅社表示，今年以來受全球新冠疫情和烏俄戰爭影響，大尺寸電視價格一路探底，直到近期才止跌，恰逢年底是百貨零售業銷售旺季，加上大尺寸電視價格實惠，吸引許多消費者趁機採購大型家電，這也成為年底衝刺營收的最佳催化劑。

此外，國際體壇盛事世界盃足球賽開打在即，也為大尺寸電視增添買氣；除了大尺寸電視外，許多消費者更會搭配選購音響使其更貼近現場觀戰的沉浸式視聽震撼。有鑑於此，集雅社在百貨專櫃推出80吋以上8K、4K的OLED、QLED、量子電視等專屬優惠，還贈送五星級飯店住宿券或餐券，在線上的蝦皮商城也有電競螢幕和智慧型螢幕超優回饋價，希望趁勢搶客。

另一方面，時序進入冬季，除濕機、空氣清淨機、洗脫烘衣機、電子衣櫥等家電的使用需求提高，也將帶動一波換機潮。目前經濟部已宣布購買有節能標章的冰箱、除濕機、冷暖氣機，減免貨物稅2,000元的措施延長到明年6月。集雅社看好這波家電買氣，11月不僅線上推出超殺折扣價，實體百貨通路也同步推出雙11限時現場驚喜價對應，可望帶動年底營收成長。