我首顆自製氣象衛星「獵風者」 明年3月發射升空

我國第一顆自製的氣象衛星「獵風者Triton （Formosat-7R）」現已經準備進入「全功能測試」的最後階段，預計於2023年1月底起運至南美洲法屬圭亞那，3月搭乘法國亞利安太空公司（Arianespace）的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空。

國研院太空中心主任吳宗信今（7）日向行政院長蘇貞昌簡報時表示，獵風者衛星是觀測風場的衛星，原屬於福爾摩沙衛星七號計畫中的自主衛星（FORMOSAT-7R），後因任務調整而命名為「獵風者」。獵風者的任務酬載為自製「全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R）」，在低地球軌道上蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，利用訊號反射的物理特徵推算海面風速，期待能成為颱風預報的關鍵數據，進一步提升預報準確度，中央氣象局將是獵風者衛星使用者。

吳宗信指出，台灣自製的GNSS-R儀器係使用自主技術進行韌體優化，最多可同時接收八組資料，於東亞區域還可接收日本QZSS準天頂衛星系統的反射訊號，性能優於國外的儀器。加上資料處理與應用相關技術，完全由太空中心與中央大學、成功大學、中央氣象局共同合作開發，更能有效提升資料的應用層面。

獵風者衛星將在550至650公里高的衛星軌道上，接收全球衛星導航系統發射並經海面反射的訊號，根據該訊號計算出的海面風場資料是目前最缺乏的氣象資料，搭配地面雷達的高解析度沿海風場資料，可應用於颱風路徑、強降雨與空汙預測，也可進行海氣交互作用等研究及相關應用，可說是一顆氣象衛星也是科學衛星。