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視察獵風者衛星整備情形 蘇揆：持續推國家太空產業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長蘇貞昌今（7）日前往國家實驗研究院國家太空中心視察獵風者衛星整備情形。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌今（7）日前往國家實驗研究院國家太空中心視察獵風者衛星整備情形。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌今（7）日前往國家實驗研究院國家太空中心視察獵風者衛星整備情形時，為扶植台灣太空產業發展及培養太空科技人才，他此次再任行政院長後，不僅核定第三期「國家太空科技長程發展計畫」，亦陸續通過「太空發展法」、「國家太空中心設置條例」，期待發揮台灣在太空產業的優勢力量，政府也會用盡全力推動國家太空產業發展。

蘇貞昌指出，美國前總統甘迺迪為了說服反對者支持阿波羅計畫（Project Apollo），讓美國太空人能夠順利登上月球，於1962年9月在德州萊斯大學（Rice University）發表演說時表示：「我們選擇登月，不是因為它們很簡單，而是因為它們很困難，也是因為這個目標可以統籌和測試我們最頂尖的技術和力量」。由於這番演說引起美國民眾廣泛共鳴，因此7年後，美國阿波羅11號終於順利登月成功。

蘇貞昌指出，台灣現在雖非全世界可自行發射火箭的11國之一，卻擁有自製火箭及衛星的相關能量，並且台灣在半導體、資通訊及精密機械等領域，在世界上占有一席之地，因此我國太空產業應凝聚台灣最頂尖的技術與力量，想方設法與其他國家在太空領域上同步併進，並後來居上。

蘇貞昌強調，為扶植台灣太空產業發展及培養太空科技人才，他此次再任行政院長後，不僅核定第三期「國家太空科技長程發展計畫」，亦陸續通過「太空發展法」、「國家太空中心設置條例」，期待發揮台灣在太空產業的優勢力量，政府也會用盡全力推動國家太空產業發展，期盼我國未來也能在世界占有一席之地，並能從太空守衛台灣，也請大家一起加油，讓台灣做得更好。

國家科學及技術委員會表示，蔡總統於今（2022）年5月公布「國家太空中心設置條例」，將國家太空中心升格為直接隸屬國科會的行政法人，未來將有獨立預算，專責推動、管理太空科技與產業發展，蘇貞昌院長也在今年10月核定明（2023）年1月掛牌，全力支持太空產業發展。

此外，今年7月在屏東旭海已發射全球第一個具自主導航控制能力的混合式火箭，是台灣啟用首座短期科研火箭發射場後，第一次發射探空火箭，代表政府全力支持太空科研與產業的發展。國家太空中心也指出，此次獵風者衛星在不斷精進、整備完成，並通過全功能測試後，預計將於明年第1季運送到法屬圭亞那太空中心發射升空。

太空人 蘇貞昌 火箭

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