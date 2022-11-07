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悠遊卡「嗶」進琉球 最高10%回饋

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
悠遊卡自11月7日起「嗶」進琉球，未來遊琉球，悠遊卡將是行李中必備的支付工具。悠遊卡公司提供
悠遊卡自11月7日起「嗶」進琉球，未來遊琉球，悠遊卡將是行李中必備的支付工具。悠遊卡公司提供

搭上國境解封，悠遊卡自11月7日起「嗶」進琉球，未來遊琉球，悠遊卡將是行李中必備的支付工具，自11月7日起至12月31日止，在琉球使用悠遊卡消費，最高可享10%回饋，正在規劃琉球小旅行的你，記得帶著悠遊卡一起旅遊去。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡跨境支付首發琉球，目前已有超過2,000個據點可「嗶」，包括台灣人最愛逛的國際通商圈、必訪的美麗海水族館，以及充滿異國風情的美國村等地，都可以使用悠遊卡消費。

嗶卡同時，讀卡機上將顯示日圓售價及換算後的台幣價格，採即時匯率並以台幣扣款，不加收手續費，省下掏零錢、數零錢的困擾。

自11月7日起至12月31日止，凡在琉球以悠遊卡於指定通路進行消費，累計滿1,000元即贈100元悠遊付現金回饋券一張，每悠遊付帳戶最多領取三張，回饋率最高10%，限量3,000份贈完為止。

悠遊卡公司總經理邱昱凱表示，只要是本人年滿20歲以上、持完成實名登記之一般悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡等，即可在琉球使用，若你使用的是超級悠遊卡，不但單筆消費上限提高至1萬元，搭配悠遊付EasyWallet App「悠遊卡加值機」功能，還能隨時隨地幫自己的悠遊卡加值，不需擔心卡片內餘額用罄。

提醒您，一般悠遊卡單筆消費上限1,500元，享用美食、添購小禮物也相當實用，在台灣先行加值或先下載悠遊付EasyWallet App並註冊為會員，綁定本人悠遊卡也可開通自動加值功能，以免遇到餘額不足、無法加值的情形。

悠遊卡 琉球 悠遊付

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