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視陽28日掛牌上市 採競價拍賣、底價138.84元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

視陽（6782）將於11月28日掛牌上市。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為138.84元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.21倍為上限，承銷價暫定為168元。

視陽競價拍賣從11月8日起至11月10日止，底價是以11月3日前興櫃有成交的30個營業日，其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而視陽將競拍底價敲定為每股138.84元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，視陽將於11月16日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.21倍為上限，故暫定為每股168元。

視陽身為專業矽水膠隱形眼鏡製造商，多年來深耕矽水膠材料配方及自動化生產等自主技術，產品規格媲美國際領先大廠並出貨到全球主要的隱形眼鏡市場，並已繳出亮眼的經營績效，目前已是亞洲第一大的矽水膠隱形眼鏡製造商，是全球唯一的矽水膠彩色隱形眼鏡的貼牌製造商。

視陽去年營收達19.6億元、EPS達8.11元，另今年上半年營收為13.7億元，EPS達5.65元。因隱形眼鏡屬於醫療器材，公司及產品需有各類證照才能進入每個市場銷售，視陽針對近來困擾業界的歐盟最新法規MDR，早已啟動作業，可順利在期限前完成MDR的換證。而視陽已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場，可以為各區域客戶提供即時、專業的製造服務，客戶不需再花時間取證，形成競爭者進入障礙及競爭壁壘。

隱形眼鏡 營收 競拍

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