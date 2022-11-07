台灣半導體設備產值 可望連二年突破千億元規模

隨著半導體廠商持續在台擴大投資，國際大廠也因為群聚效應紛紛來台投資建廠，半導體設備今年前八個月產值865億元，年增16.5%，有望繼去年產值突破1,186億元後，今年再度突破千億元。

經濟部統計處指出，雖全球經濟動能趨緩導致半導體業者投資計畫進行調整，但依照台灣半導體廠商及國際廠商對台投資勁道，加上5G、物聯網、車用電子等應用晶片需求強勁，今年前八個月半導體設備產值865億元，年增16.5%。

統計處分析，台灣半導體設備產值自2012年逐年成長，2021年突破千億規模，達1,186億元，較2020年增逾三成，近十年設備產值平均年增17.7%。

而國內半導體設備包含生產、檢測兩大類，其中2021年生產設備及零件產值879億元，約占74%，較2020年年增逾四成，主因生產設備廠商近年積極投入研發製造，持續接獲國內外大廠訂單所致；檢測設備及零件2021年則年增14.2%。

而由於台灣為全球最重要之晶片生產基地，吸引國外半導體設備公司來台設廠，加上國內業者積極投入研發，有效提升國際競爭力，致近年半導體設備之直接外銷金額快速躍升，直接外銷占比逐漸提升，2021年占比為45.7%，較2016年上升14.8個百分點。

主要出口國家以中國大陸為最大外銷市場，占45%，出口金額約11.1億美元，年增66.8%，其次依序為新加坡、美國及馬來西亞；新加坡因政府積極扶植半導體產業，2021年占比較2016年增加13.2個百分點最多。

另外，目前主要半導體生產設備技術多掌握在國際大廠，尤其是高階製程設備，因此2021年台灣半導體設備進口值為319.7億美元，年增37.9%。

依貨品別觀察，主要為半導體裝置或積體電路機具及零附件占74.3%最多；依國家別觀察，自荷蘭進口82.1億美元占25.7%居首，自日本進口占22.1%次之，自美國進口占二成居第三。