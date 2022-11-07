隱形眼鏡廠視陽光學28日上市 競價拍賣底價138.84元

矽水膠隱形眼鏡廠視陽（6782）今（7）日表示，公司訂於11月28日掛牌上市。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為138.84元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.21倍為上限，因此承銷價暫定為168元。

視陽光學表示，競價拍賣從11月8日起至11月10日止，底價係以11月3日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而視陽光學將競拍底價敲定為每股138.84元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，視陽將於11月16日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.21倍為上限，故暫定為每股168元。

視陽光學為專業矽水膠隱形眼鏡製造商，多年來深耕矽水膠材料配方及自動化生產等自主技術，產品規格媲美國際領先大廠並出貨到全球主要的隱形眼鏡市場，目前已是亞洲第一大的矽水膠隱形眼鏡製造商，更是全球唯一的矽水膠彩色隱形眼鏡的貼牌製造商。

視陽近三年營收及獲利穩定成長，2019年營收為14.7億元、每股稅後純益（EPS）5.88元，到了2021年時營收達19.6億元、EPS達8.11元，2022年上半年營收為13.7億元，EPS達5.65元。進一步分析營業利益率及淨利率，視陽的獲利能力在今年年上半年已位居台灣同業的前兩名。

因隱形眼鏡屬於醫療器材，公司及產品需有各類證照才能進入每個市場銷售，視陽注重法遵，擁有專業的品質系統與證照管理團隊，針對近來困擾業界的歐盟最新法規MDR，視陽早已啟動作業，可順利在期限前完成MDR的換證。而視陽已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場，可以為各區域客戶提供即時、專業的製造服務，客戶不需再花時間取證，形成競爭者進入障礙及競爭壁壘。

展望未來，隨著人們重度的使用各類3C產品，近視人口不斷成長，人口結構老化也導致眼睛老花之視力問題，再加上彩色隱形眼鏡於亞洲地區的消費持續增加，根據Fortune Business Insights的調查報告預估，全球隱形眼鏡的市場規模將會從111年99.4億美元成長到118年148億美元，年均複合成長率約為5.9%。

根據Contact Lens Spectrum的調查，2021年度專業眼視光通路中，矽水膠隱形眼鏡的配鏡比率已達69%，顯示矽水膠材質已蔚為市場之主流。視陽將以現在的成就當基礎，追求好還要更好，持續投入核心技術研發，同時因應市場需求開發矽水膠新產品，包括球面、老花、散光及彩色鏡片等，可滿足既有客戶日益增加之需求及有利於爭取新客戶訂單。