政大金融學院院長李勝彥日前辭世 今早舉行追思禮拜

政大金融學院院長李勝彥日前辭世，今天早上在夏凱納靈糧之家舉行追思禮拜，總統蔡英文特地前往致意，並頒贈褒揚令。中央銀行總裁楊金龍也到場全程觀禮，並向家屬致意。

李勝彥在擔任央行業務局長時，楊金龍是副局長，兩人有深厚的同事情誼。追思禮拜中播放李勝彥求學及職場生涯的老照片，楊金龍說，他也是第一次看到李勝彥年輕時候的模樣。

李勝彥是因主動脈剝離於本月28日凌晨0時55分辭世，享壽78歲。

李勝彥的女兒及兒子代表家屬致詞，兩人因為從小就移民到美國，女兒李媛婷中文說得不太好，她表示爸爸一生當中做的最對的事之一就是娶了她的媽媽（蔡淑美），證明每個成功的男人背後都有一位女人無私地付出。兒子李國輝以英文致詞，他表示雖然看不懂新聞中對父親的報導，但是知道父親是個很有名的人，在工作上也很有成就，最重要的是父親在家裡是關懷並照顧全家人的好爸爸。

李勝彥1944年生於台南，國立中興大學法商學院經濟系畢業，之後考取日本政府獎學金，赴日就讀神戶大學並取得經濟學碩士學位，後又赴美取得經濟學博士學位。李勝彥精通英、日語，被前總統李登輝讚為「國際金融專家」，曾出任中央銀行經研處處長、業務局局長、台灣銀行總經理、中國輸出入銀行理事主席、新光金控獨立董事等職務，今年6月底獲聘出任國立政治大學國際金融學院首屆院長。