保護大潭藻礁 台灣中油：引進OECM比劃設保護區更有效

針對環保團體提出將大潭劃設為保護區一事，中油表示，最符合目前大潭現狀且保護資源最豐富的保育方式，其實是引進目前國際保育界的主流「OECM（其他有效保育區）」。中油強調，OECM是國際上積極推動的保護區模式，而且更強調有效管理，希望珍愛藻礁聯盟與國際接軌，不要忽略這種國際保育趨勢。

中油表示，相較於珍愛藻礁聯盟主張以野生動物保育法將大潭劃設保護區，把管理責任歸屬於地方政府，中油主張引進國際現在最熱門的保育趨勢「OECM（其他有效保育區）」，結合中油、桃園市政府、在地NGO等三方公私部門的力量來對大潭進行保護，中油認為，這是最符合目前大潭現狀，且保護資源最豐富的保育方式。

至於將丁種用地變更為國土保安用地，中油認為不需要多此一舉，徒增公務機關繁瑣的行政程序，正因為觀塘工業區是「工業區」才會有「丁種建築用地」這個地目，中油在環評審查時已承諾藻礁區G1、G2、G3不開發，環評承諾本身即有環評法的約束，同時在觀塘工業區的區域計畫書件上，藻礁區縱然屬於丁種建築用地，但中油已在書件上於該區域「註明不開發」，形同賦予實質的法律效力來保護藻礁，況且所謂的「國土保安用地」其實沒有完全禁止開發，所以中油此舉顯然比變更地目更具有保護效果。

珍愛藻礁聯盟11月3日貼出G2區潮上帶的沙丘照片影射是三接工程造成的淤積，又在11月4日公開刪文。中油指出，這當然不是三接施工所引起的，因為早在三接施工前，G2區的沙丘就存在了，此有2018年7月16日所拍攝的照片為證，當時林務局還特別設置了定沙籬來養灘，在東北季風增強的季節，因為風吹沙的關係讓沙丘效應更明顯，這一點當地居民及關心大潭生態的人都相當清楚，與三接施工並無因果關係，中油樂見珍愛藻礁聯盟這次發現自己質疑錯了便主動刪文，但也期盼珍愛藻礁聯盟能更審慎，不要一直帶著有色的眼光來看待大潭生態的各種自然變化。