快訊

南韓首爾又出事！載有275名乘客列車出軌 已釀30傷

徐巧芯秀陳時中餐會照 與已婚女子「十指緊扣」丈夫就在旁邊

獨／教育部自造實驗室計畫年底喊卡 強併新興科技遭批「養套殺」

勞保基金水位直直落！當降至這個水位 須慎防擠兌潮

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞保基金餘額由去年底8,447億元，截至今年9月底已縮水為7,467億元，少了近千億元。示意圖／ingimage
勞保基金餘額由去年底8,447億元，截至今年9月底已縮水為7,467億元，少了近千億元。示意圖／ingimage

今年以來因全球股災蔓延，疫情勞保傷病給付支出增加，以及領取老年年金給付持續膨脹，致勞保基金水位直直落，勞保基金餘額由去年底8,447億元，截至今年9月底已縮水為7,467億元，少了近千億元。更有學者示警，一旦勞保基金水位降至5,000億元，恐要慎防擠兌潮。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，勞保年金改革愈晚啟動，日後要下手力道愈大。當務之急是政府須盡可能維持勞保基金於一定水位之上，「穩定民心、不要讓大家去擠兌」。他認為，因為政府最終都要撥補勞保，政府不要每年撥補一點點，而是應該一次撥補一大筆，除了穩定民心，亦可以讓勞保基金於日後市場回升時，多獲得一些收益。

過去兩年勞保基金操作績效佳，2020年和2021年投報率分別為8.33%、9.71%，收益數分別高達644億、730億元，讓政府樂觀地認為可以仰賴勞保基金收益挹注勞保基金，適度紓緩勞保危機，因此勞保2021年精算報告更將基金收益率設定為3.5%，提高至4%，這是勞保延後二年、至2028年才破產的主因之一。

但好景不常，截至今年9月底勞保基金已累虧830.9億元，不僅無力挹注勞保基金，「這也證明，年金保險寄望於金融性操作，是無濟於事，」辛炳隆如此評論。

辛炳隆表示，勞保基金水位愈往下降，民心就愈是浮動，會使勞保財務更形惡化，估計勞保基金水位一旦降至5,000億元以下，「就緊張了」，勞工會擔憂領不到錢；政府應加強撥補，以避免擠兌潮發生。

年金改革 破產 勞保基金 勞保年金

延伸閱讀

上班族發現勞保被公司「高薪低報」 網勸：要維護自己權益

勞動基金大虧逾3千億 立委憂勞保撥補失衡傷害國家預算

經濟日報社論／勞保再不改革 債留子孫

勞退金「一次領還月領？」網點長輩經驗：選這種後面都很慘

相關新聞

勞保基金水位直直落！當降至這個水位 須慎防擠兌潮

今年以來因全球股災蔓延，疫情勞保傷病給付支出增加，以及領取老年年金給付持續膨脹，致勞保基金水位直直落，勞保基金餘額由去年...

救勞保！政府每年撥補千億元 學者精算「這一年」仍難逃破產

為穩定勞保基金水位，政府明(2023)年撥補勞保450億元，創歷年新高；在野黨更喊出政府每年撥補勞保800億元；然而，根...

台北市缺電？ 台電：是電送不進去 只好限制大型開發案

民眾黨台北市長候選人黃珊珊昨日在電視辯論中提及，台北市有22件用電申請案被限電，無法核供電力。台電今（6）日回應，台北市...

外界憂過度偏重科技業 央行：台灣無「荷蘭病」現象

近期有部分評論認為，台灣產業發展過度集中科技業，並以半導體業為由，議論台灣是否有「荷蘭病」現象。中央銀行今晚強調，國內電...

啟動油價平穩措施 明日汽油價格不調整、柴油調降0.1元

台灣中油宣布，明（7）日凌晨零時起汽油不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛...

勞保破產迫在眉睫 年改為何這麼難？專家指出這原因

要救勞保，惟年金改革一途。一位熟悉政府運作、不具名人士觀察，勞保攸關千萬勞工退休經濟生活保障，勞保年金改革茲事體大，而國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。