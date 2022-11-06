勞保基金水位直直落！當降至這個水位 須慎防擠兌潮

今年以來因全球股災蔓延，疫情勞保傷病給付支出增加，以及領取老年年金給付持續膨脹，致勞保基金水位直直落，勞保基金餘額由去年底8,447億元，截至今年9月底已縮水為7,467億元，少了近千億元。更有學者示警，一旦勞保基金水位降至5,000億元，恐要慎防擠兌潮。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，勞保年金改革愈晚啟動，日後要下手力道愈大。當務之急是政府須盡可能維持勞保基金於一定水位之上，「穩定民心、不要讓大家去擠兌」。他認為，因為政府最終都要撥補勞保，政府不要每年撥補一點點，而是應該一次撥補一大筆，除了穩定民心，亦可以讓勞保基金於日後市場回升時，多獲得一些收益。

過去兩年勞保基金操作績效佳，2020年和2021年投報率分別為8.33%、9.71%，收益數分別高達644億、730億元，讓政府樂觀地認為可以仰賴勞保基金收益挹注勞保基金，適度紓緩勞保危機，因此勞保2021年精算報告更將基金收益率設定為3.5%，提高至4%，這是勞保延後二年、至2028年才破產的主因之一。

但好景不常，截至今年9月底勞保基金已累虧830.9億元，不僅無力挹注勞保基金，「這也證明，年金保險寄望於金融性操作，是無濟於事，」辛炳隆如此評論。

辛炳隆表示，勞保基金水位愈往下降，民心就愈是浮動，會使勞保財務更形惡化，估計勞保基金水位一旦降至5,000億元以下，「就緊張了」，勞工會擔憂領不到錢；政府應加強撥補，以避免擠兌潮發生。